Lachen is het geheim van het zien van geluk

Door slechts een fractie van een seconde te lachen, is de kans groter dat mensen geluk zien in uitdrukkingsloze gezichten, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Essex. Uit het onderzoek onder leiding van dr. Sebastian Korb van de afdeling Psychologie blijkt dat zelfs een korte, zwakke grijns gezichten vrolijker doet lijken. Het baanbrekende experiment maakte gebruik van elektrische stimulatie om een glimlach op te wekken en was geïnspireerd op foto’s die beroemd waren gemaakt door Charles Darwin.

Een pijnloze stroom bracht de spieren tijdelijk in actie, waardoor een korte, oncontroleerbare glimlach ontstond. Dit is de eerste keer dat is aangetoond dat elektrische stimulatie van het gezicht de emotionele perceptie beïnvloedt.



Dr. Korb hoopt dat het onderzoek mogelijke behandelingen kan onderzoeken voor depressie of stoornissen die de expressie beïnvloeden, zoals Parkinson en autisme.



Hij zei: “De bevinding dat een gecontroleerde, korte en zwakke activering van de gezichtsspieren letterlijk de illusie van geluk kan creëren in een anderszins neutraal of zelfs enigszins droevig uitziend gezicht, is baanbrekend.



“Het is relevant voor theoretische debatten over de rol van gezichtsfeedback bij emotieperceptie en heeft potentieel voor toekomstige klinische toepassingen.”



Dr. Korb gebruikte een gemoderniseerde versie van een techniek die voor het eerst werd ontwikkeld in de 19e eeuw door de Franse arts Duchenne de Boulogne. Darwin publiceerde tekeningen van Duchenne’s werk in The Expression of the Emotions in Man and Animals – zijn derde grote werk over evolutie.



Voor de nieuwe experimenten werd de spanning echter verlaagd om de veiligheid van de deelnemers te garanderen en de glimlach beter onder controle te houden. Door computers te gebruiken kon het team het begin van de glimlach tot op de milliseconde nauwkeurig controleren.



In totaal namen 47 mensen deel aan de Essex-studie die werd gepubliceerd in Social Cognitive and Affective Neuroscience. Ze kregen digitale avatars te zien en moesten beoordelen of ze er blij of verdrietig uitzagen. In de helft van de onderzoeken werden de glimlachspieren geactiveerd aan het begin van het gezicht. Het bleek dat het produceren van een zwakke glimlach gedurende 500 milliseconden voldoende was om de perceptie van geluk op te wekken. Dr. Korb zegt dat de resultaten ons helpen gezichtsfeedback te begrijpen en hij hoopt het onderzoek uit te breiden.

Hij zei: “We doen momenteel meer onderzoek om het fenomeen bij gezonde deelnemers verder te onderzoeken.



“In de toekomst hopen we deze techniek echter toe te passen om de herkenning van gezichtsemoties te onderzoeken, voor mensen met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, van wie bekend is dat ze verminderde spontane gezichtsmimiek en verminderde herkenning van gezichtsemoties hebben.



“Bovendien hebben we richtlijnen gepubliceerd waarmee andere onderzoekers veilig elektrische gezichtsspierstimulatie kunnen gaan gebruiken.”