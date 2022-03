Lady Gaga met The Chromatica Ball tournee naar Nederland

Lady Gaga brengt haar The Chromatica Ball tournee naar Nederland. Op 26 juli treedt de zangeres op in GelreDome in Arnhem; de show is onderdeel van een zomerse stadiontour die veertien steden in Europa en de VS aandoet. De reguliere kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 11 maart om 12.00 uur via Ticketmaster.

De tournee bevat een aantal vanwege corona verplaatste concerten én nieuw aangekondigde data, waarvan Arnhem er een is. De stadiontour start op 17 juli in Düsseldorf en voert ook langs Stockholm, Parijs en Londen, voordat hij verdergaat in Canada en de VS. De concerten beloven onvervalste Lady Gaga popshows te worden met veel favorieten van fans, en vormen de eerste keer dat Gaga nummers van haar met een Grammy bekroonde album Chromatica uit 2020 live ten gehore brengt.

Lady Gaga verkreeg als artiest een unieke status. Ze zette al een Academy Award, een Golden Globe en twaalf Grammy’s op haar naam. Met 36 miljoen verkochte albums, 60 miljard streams en 393 miljoen aan verkochte en gestreamde nummers is ze een van de best verkopende artiesten ter wereld. Ook op social media is Gaga een van de grootste, met ruim 55 miljoen volgers op Facebook, ruim 84 miljoen op Twitter en meer dan 51 miljoen op Instagram.

Vanaf 2008 bracht Gaga hit-albums uit, zoals haar debuut The Fame, opvolger The Fame Monster (2009), het iconische Born This Way (2011), Art Pop (2013) en Joanne (2016). Met Tony Bennett maakte ze de albums Cheek To Cheek (2014) en Love For Sale (2021). In 2020 verscheen Chromatica, geproduceerd door BloodPop en Lady Gaga zelf, met erop samenwerkingen met Ariana Grande, Elton John en Blackpink. Het was haar zesde album op rij dat nummer 1 werd in de Billboard 200 lijst. Vorig jaar juni bracht Gaga vanwege het tienjarig bestaan van het origineel Born This Way The Tenth Anniversary uit, met nieuwe versies van haar klassiekers door prominente leden van de LGBTQIA+ gemeenschap. Bovendien verscheen in september het remix-album Dawn of Chromatica.

Behalve met haar muziek schitterde Lady Gaga ook in meerdere succesfilms: in 2018 leverde haar rol naast Bradley Cooper in A Star Is Born haar meerdere nominaties, awards en monsterhits met zowel het soundtrackalbum als de hit Shallow op. Recent was ze te zien in House Of Gucci als Patrizia Reggiani, een rol waarvoor ze wederom meerdere nominaties en prijzen in de wacht sleepte.

LADY GAGA – THE CHROMATICA BALL

Dinsdag 26 juli 2022, GelreDome, Arnhem

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €62,72 (incl. servicekosten)

De reguliere kaartverkoop voor het concert start vrijdag 11 maart om 12:00 via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).

American Express kaarthouders kunnen voor de start van de reguliere kaartverkoop al kaarten kopen in de American Express pre-sale vanaf dinsdag 8 maart om 10:00 uur tot donderdag 10 maart om 17:00 uur.