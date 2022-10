Lamsvlees: heerlijk en voedzaam

Lamsvlees wordt in de hele wereld gewaardeerd. Er zijn veel recepten en gerechten die we in elk land kunnen proeven. Als we het hebben over lamsvlees, verwijzen we naar drie fundamentele klassen. Aan de ene kant hebben we het speenlam. Dit is een heel jong lam, amper een maand oud, en het heeft zich uitsluitend gevoed met moedermelk. Dan hebben we het recente lam. Deze is wat ouder, bereikt een leeftijd van maximaal drie maanden en heeft al gras of voer gekregen. En tot slot is er het Paaslam, veel ouder omdat het in sommige gevallen al een jaar oud is.

Lees ook: Recept: Pittige Thaise Lamsvlees salade



Lamsvlees is niet alleen een vlees dat wordt erkend en gewaardeerd om zijn heerlijke smaak, het is ook essentieel voor het behoud van een gezond voedingspatroon. Het is rijk aan eiwitten, vitamines en mineralen die ons lichaam helpen. Het heeft bijvoorbeeld een hoge biologische waarde. Het benadrukt ook het gehalte aan vitamines die het bevat, die voordelen bieden voor de goede werking van het zenuwstelsel. Daarnaast is dit vlees een geweldige bron van mineralen zoals ijzer, zink, koper, fosfor of selenium. Het heeft ook een aanzienlijk natriumgehalte. En het heeft een lage verhouding van essentiële vetzuren, die een gezonde voeding bevorderen. Een ander heel belangrijk feit is dat dit vlees eigenschappen bevat zoals kankerpreventie, vermindering van atherosclerose en allergische reacties, en het helpt tegen obesitas en diabetes. Dit laatste is erg belangrijk, omdat het de bloedglucose onder controle houdt en zo diabetes helpt voorkomen.



In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is lamsvlees licht verteerbaar. Dit wordt meestal gezien omdat het wordt geassocieerd met grote feesten. Maar de realiteit is dat lamsvlees een hoge index van verteerbaarheidscoëfficiënt heeft.



Het wordt sterk aanbevolen voor sporters, gezien de hoge biologische waarde. De inname ervan bevordert de synthese van spiereiwitten. Het helpt zelfs het verlies van spiermassa te voorkomen en de afbraak van spierweefsel te minimaliseren. En het is dat, gezien de lage calorie-inname, dit vlees kan worden opgenomen in allerlei soorten diëten, zoals die voor gewichtsverlies.

Lees ook: De beste tips en trucs voor perfect lamsvlees



Lamsvlees is een heerlijk vlees dat, naast een hoge voedingswaarde, essentieel is voor een evenwichtige voeding en een correcte en gezonde voeding.