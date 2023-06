Lana Del Rey dinsdag 4 juli 2023 in Ziggo Dome

Laatst geüpdatet op juni 27, 2023 by Redactie

Lana Del Rey heeft zojuist bekendgemaakt de komende weken nog drie extra concerten in Europa te geven. Aanstaande dinsdag 4 juli 2023 geeft ze een eenmalig concert in Ziggo Dome in Amsterdam. De reguliere kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 30 juni om 10.00 uur via Ticketmaster.

Het langverwachte concert volgt op de release van haar negende studioalbum ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’, dat eerder dit jaar verscheen. De zangeres heeft slechts twee keer eerder in Nederland opgetreden. Haar laatste optreden is inmiddels alweer tien jaar geleden in de toenmalige uitverkochte Heineken Music Hall in Amsterdam.

Over de drie verrassingsoptredens zegt Lana Del Rey:

“I love Europe and after playing Glastonbury have decided to play a few more shows in various countries around my Hyde Park Show in London on July 9th. Today I am announcing shows in Amsterdam on July 4th, Dublin on July 7th and Paris on July 10th. I look forward to seeing you all.”



Lana Del Rey werd bekend met haar wereldwijde hits als ‘Video Games’, ‘Summertime Sadness’ en ‘Young and Beautiful’. Haar debuutsingle ‘Video Games’ behaalde binnen een maand gelijk al een miljoen hits. Met vele succesvolle albums op haar naam, haar betoverende stem en diepgaande songteksten die miljoenen fans over de hele wereld weten te raken, heeft ze zichzelf gevestigd als een van de meest invloedrijke artiesten van haar generatie.

LANA DEL REY

Dinsdag 4 juli 2023 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €50.40,- (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 30 juni om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).