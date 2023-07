Langzaam lopen kan een teken zijn van dementie bij oudere honden

Laatst geüpdatet op juli 5, 2023 by Redactie

Honden die fysiek vertragen, vertragen ook mentaal, volgens een nieuwe studie van de North Carolina State University. Het meten van de loopsnelheid bij oudere honden kan een eenvoudige manier zijn om hun gezondheid te controleren en om de achteruitgang van hun neurologische functie naarmate ze ouder worden vast te leggen.

Lees ook: 4 tips om de gewrichten van je hond gezond te houden

“De loopsnelheid bij mensen wordt sterk geassocieerd met cognitieve achteruitgang”, zegt Natasha Olby, Dr. Kady M. Gjessing en Rahna M. Davidson Distinguished Chair in Gerontology bij NC State en corresponderende auteur van het onderzoek. “We veronderstelden dat hetzelfde zou kunnen gelden voor honden.”



Olby en haar collega’s maten de loopsnelheid los van de lijn bij 46 volwassen en 49 oudere honden. Bij de volwassen honden, die als controlegroep dienden, werd alleen hun loopsnelheid gemeten. De oudere honden deden wat aanvullende cognitieve tests en hun eigenaren vulden een cognitieve beoordelingsvragenlijst in, de CADES-vragenlijst. Een hogere CADES-score duidt op een ernstigere cognitieve achteruitgang.



De oudere honden werden gegroepeerd op basis van hun CADES en cognitieve testscores. De individuele loopsnelheid werd eerst gemeten door ze vijf meter lang aan de lijn met een geleider te laten lopen, vervolgens door hen op dezelfde afstand van de honden iets lekkers aan te bieden en ze te roepen om het los van de lijn te halen.



“De uitdaging bij het meten van de loopsnelheid is dat honden de neiging hebben om zich aan te passen aan de snelheid van degene waarmee ze lopen wanneer ze aangelijnd zijn, dus we hebben zowel aangelijnd als los van de lijn gemeten om te zien welke de meest bruikbare meting was”, zegt Olby.



“Bovendien zijn we altijd bezorgd dat de lichaamsgrootte en de lengte van de ledematen de loopsnelheid zullen beïnvloeden – maar als je een chihuahua en een Duitse dog samen los ziet lopen, loopt de kortere niet altijd achter de ander”, vervolgt Olby. “We ontdekten dat aan de lijn de grootte correleert met de loopsnelheid, maar dat het los van de lijn geen verschil maakt. Door de loopsnelheid los van de riem vast te leggen, kunnen we de effecten zien van zowel fysieke vaardigheden als voedselmotivatie.



De onderzoekers ontdekten dat bij de oudere honden de grootte er niet toe deed als het om snelheid ging; met andere woorden, honden in de laatste 25% van hun verwachte levensduur bewogen langzamer dan volwassen honden, ongeacht hun relatieve grootte.



“Net als bij mensen is onze loopsnelheid gedurende het grootste deel van ons leven redelijk stabiel, maar neemt af naarmate we het laatste kwart van ons leven ingaan”, zegt Olby.



Oudere honden die langzamer bewogen, vertoonden ernstigere niveaus van cognitieve achteruitgang op basis van de door de eigenaar ingevulde vragenlijsten en presteerden ook slechter op de cognitieve tests.



De onderzoekers ontdekten ook dat gewrichtspijn niet leek te correleren met loopsnelheid, hoewel ze opmerkten dat er geen honden met ernstige artrose in het programma waren. Ze hopen dit probleem in toekomstige werkzaamheden aan te pakken.



“Als je kijkt naar functionele veroudering, zijn mobiliteit en cognitie de twee belangrijkste voorspellers van morbiditeit”, zegt Olby. “Mobiliteit is sterk afhankelijk van sensorische input, centrale verwerking en motorische output – met andere woorden, het zenuwstelsel – als gevolg daarvan zijn mobiliteit en cognitie super met elkaar verbonden. Als je minder mobiel bent, wordt ook de hoeveelheid input die je zenuwstelsel krijgt verminderd. Het is niet verwonderlijk dat loopsnelheid en dementie gecorreleerd zijn.

Lees ook: Tips voor het zorgen voor een oudere hond

“Voor mij is het opwindende deel van het onderzoek niet alleen dat we laten zien dat loopsnelheid correleert met dementie bij honden en bij mensen, maar ook dat de testmethode die we gebruikten gemakkelijk te repliceren is, omdat het voedselgemotiveerd is en over een korte afstand. Het zou een eenvoudige screeningstest kunnen worden die elke dierenarts kan uitvoeren bij ouder wordende patiënten.”