Laphroaig presenteert in samenwerking met twee sterren chef Soenil Bahadoer een bijzonder foodtruck menu bij Lagerwal Amsterdam

Laphroaig Single Malt Scotch Whisky loopt al jaren voorop in het aangaan van boeiende culinaire samenwerkingen, vooral met vooruitstrevende pioniers. Met grote trots presenteren ze een exclusief driegangen Foodtruck-menu, samengesteld door niemand minder dan de met twee Michelin-sterren bekroonde chef Soenil Bahadoer. Bovendien voegt Carl Gast van Lagerwal Amsterdam een uniek aperitief toe aan dit speciale menu. De onvergetelijke culinaire ‘Walking Foodtruck’ ervaring vindt plaats op 3 november bij Lagerwal Amsterdam inclusief een perfecte cocktailpairing samengesteld door single malt whisky Brand Ambassador Lewis Thomson.



Al meer dan 200 jaar is Laphroaig een directe weerspiegeling van zijn herkomst. Islay is het eiland aan de westkust van Schotland, waar de single malt nummer één op turf gestookte whisky is. De invloed van het zilte zeewater en de frisse zeewind, gecombineerd met de aardse rokerigheid afkomstig van gemoute gerst, die op traditionele ovens wordt gekoeld door het gebruik van Islay-turf, vormt de essentie van Laphroaig. Deze elementen van zout, vuur en turf resulteren in een unieke en ongeëvenaarde whisky van superieure kwaliteit en smaak.



De culinaire kunsten van Carl Gast, te vinden bij Lagerwal en Helling7, harmoniëren naadloos met de kernwaarden van Laphroaig. Hier wordt uitsluitend op open vuur gekookt, en net als de creaties van Soenil, draait het restaurant om eerlijke, onvervalste smaken met een karakter. Net zoals Laphroaig zelf.

Taste Trailblazers

Taste Trailblazers brengt pioniers naar voren, dit keer moderne culinaire pioniers op het gebied van smaak. De beste chefs, degenen die de smaakindustrie naar nieuwe hoogten tillen, combineren hun expertise met de unieke whisky en de drie elementen: zout, turf en vuur. Het resultaat is een ongeëvenaarde culinaire ervaring waarbij smaakcombinaties elkaar versterken, en dit alles wordt omlijst door de authentieke Laphroaig-beleving. Op 19 en 20 september hebben pers en influencers deze culinaire belevenis al kunnen ervaren in de Nederlandse wildernis: De Veluwe. Het was een groot succes, en nu is deze ervaring binnen handbereik voor iedereen.

Laphroaig’s Food Truck Experience

Wat kan je verwachten? Een robuust lopend diner met karakter maar met de finesse van een twee Michelin-sterren chef. Lewis Thomson, Laphroaig’s Brand Ambassador, creëerde er passende cocktails bij, terwijl Carl Gast vanuit Lagerwal Amsterdam het menu aanvult met een passend aperitief. De elementen zout, turf en vuur, kenmerkend voor Laphroaig, komen vanzelfsprekend terug in dit menu.

Hieronder de unieke whisky en food pairing die de echte Laphroaig smaakbeleving in haar beste essentie weergeeft:

Amuse

Gemaakt door Carl Gast

Laphroaig 10 Smokey Paloma cocktail



Roti Paling

Roti new style, en wel met gerookte paling

Laphroaig Quarter Cask cocktail



Bara lam

Een gefrituurd surinaams broodje, rijkelijk belegd met lam

Laphroaig Select cocktail



Passievrucht, mango & kokosnoot

Een afsluiter met een exotische twist

Laphroaig 10 Sherry Oak cocktail



Het menu (incl. Laphroaig cocktail pairing) is te boeken voor € 95 via onderstaande link.



*Het menu kan niet aangepast worden naar dieetrestricties

Boek hier de foodtruck experience