Laptopmerken en hun besturingssysteem

Laatst geüpdatet op februari 14, 2024 by Redactie

Bij het kopen van een laptop zijn er diverse zaken waarop je moet letten. Denk hierbij aan het geheugen, de processor, aansluitingen en natuurlijk je budget. Echter, wat ook niet vergeten mag worden, is het merk. Want welke merken laptops zijn er allemaal? En wat zegt het merk over de laptop? Wij zoeken het voor je uit!

Gebruik van je laptop

Als eerste is het zaak dat je kijkt naar waarvoor jij je laptop nou eigenlijk wil gebruiken. Zo zijn sommige laptopmerken erg geschikt voor gamen, waar andere juist ideaal zijn om makkelijk overal mee naartoe te nemen. Ook voor de creatievelingen onder ons zijn er laptopaanbieders die hun modellen hier graag op richten.



Ook de voorkeur van programma’s die je gebruikt, heeft hier invloed op. Gebruik je bijvoorbeeld graag de programma’s van Microsoft Office? Dan is het beter voor je om een laptopmerk te kiezen dat vooral gespecialiseerd is in het maken van Microsoft Windows-modellen.

Prijs

Natuurlijk heeft elk merk duurdere en goedkopere modellen, maar als je een beetje naar gemiddelden kijkt, kan je zien dat sommige merken toch vaker net wat duurder uitkomen dan andere. Een paar voorbeelden van merken die vooral over duurdere modellen beschikken, zijn Apple en ConceptD.



Laptopmerken waarbij je vaker de kans hebt wat goedkoper uit te zijn, zijn Lenovo, MEDION en Huawei. Beschik je dus over een specifiek budget, dan kan het handig zijn om je zoekgedrag op een van deze merken te filteren.

Merken voor Microsoft Windows

Veruit de meeste laptops beschikken over het Microsoft Windows-besturingssysteem. Maak je graag gebruik van Office-programma’s, of weet je nu al dat jij je laptop bijna uitsluitend gaat gebruiken om te gamen, dan kan je met deze laptops wel de nodige plezier beleven.



Enkele merken die Microsoft Windows-laptops aanbieden, zijn – uiteraard – Microsoft zelf, maar ook Asus, HP, Asus, MSI en Acer. Wil je liever wat goedkoper uit zijn, dan Huawei, Lenovo en MEDION de handigste opties om als eerste te checken.

Merken voor MacBook

Apple maakt gebruik van het MacOS-besturingssysteem. Het fijne hieraan is dat deze de laptops erg krachtig en laptop geschikt maken voor zwaardere taken, zoals video’s editen of foto’s bewerken. Voor de echte zware programma’s zijn er de MacBook Pro’s, die net wat krachtiger zijn dan de reguliere MacBook.



Het enige merk dat MacBook aanbiedt is – je raadt het al – Apple. Dit kan vervelend zijn, maar de meeste mensen die een MacBook aanschaffen, maken ook gebruik van andere Apple devices, zoals de iPhone. Het voordeel hieraan is dat ze ontzettend compatibel met elkaar zijn en je probleemloos al je devices aan elkaar kan koppelen.

Merken voor Chromebook

De Chromebook werkt op het Chrome OS-besturingssysteem. Dit systeem is ontwikkeld door Google en is erg licht en daarom ook ontzettend snel. Dit maakt de Chromebook-laptops darrmee ideaal voor gebruikers die hun laptop vaak meenemen en snel nodig hebben voor simpele opdrachten, zoals teksten schrijven of internetten. Voor zwaardere taken zoals beeldbewerking en gamen, zijn deze laptops niet zo geschikt.



Er zijn meerdere merken die Chromebooks maken. Populaire aanbieders zijn Asus en Acer, waar de HP laptop juist erg geliefd is om haar sterke kwaliteit. Wil je liever een wat goedkoper model, dan kan je kijken naar Chromebooks van het merk Lenovo.