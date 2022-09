Last van onrustige nachten? Zo kun je het verbeteren

Om een lange dag af te sluiten, wil je het liefst op de bank liggen en je ogen dichtdoen. Even bijkomen van de hectische dag en het liefst meteen in slaap vallen. Dit werkt helaas niet voor iedereen en misschien ben jij daar ook één van. Word je bijvoorbeeld om de uur wakker en kun je daarna niet meer zo snel in slaap vallen? Dan wordt je niet fris en fruitig wakker. Het liefst lig je nog een paar uurtjes in bed, want je slaap is niet compleet. Helaas heb je geen andere keus en moet je weer snel opstarten om naar het werk op school te gaan. Uiteraard zoek je intussen naar verschillende manieren waardoor je wel je volledige nachtrust kunt krijgen. Ben jij benieuwd hoe je je nachtrust kunt verbeteren? In dit artikel lees je hier meer over.

Geen lichamelijke klachten meer

De slaapkamer is natuurlijk de belangrijkste ruimte wanneer we het hebben over nachtrust. Het is belangrijk de beste matras, beste hoofdkussen en beste deken te hebben waarbij jij je het prettigst bij voelt. Een hoofdkussen is erg belangrijk om lichamelijke klachten, zoals nekklachten en stijfheid te voorkomen. Houd er rekening mee dat het hoofdkussen past bij je slaaphouding. Lig je vaak op je buik, dan heb je lage kussens nodig. Slaap je juist vaker op je rug? Neem dan een kussen die gemiddeld tot hard is mee vormt met je lichaam. Tijdens het slapen kun je meer behoefte hebben aan geborgenheid of het veilige gevoel. Met een dunne deken, kun je dit niet krijgen. Die zijn namelijk licht in gewicht. Door een zwaartedeken te gebruiken heb je dat wel. Die zijn zwaarder in gewicht en daarom ook lekker warm.

Slaapadvies en voorbereiding

Om je nachtrust terug te krijgen, kun je verschillende slaapadviezen opvolgen. De kwestie is om erachter komen welke van deze adviezen het best voor jou werken. Het is behulpzaam om voor het slapen een routine of nachtritueel te hebben. Beweeg vroeg op de dag of vroeg in de avond, zodat je lichaam sneller vermoeid wordt. Eet ruim voor het slapen niets meer. Hierdoor heeft je lichaam tijd het eten te verwerken. Vermijd het gebruik van cafeïnehoudende dranken, zoals koffie en cola. En gebruik minstens een uur voor het slapen geen beeldschermen meer.



Kortom, om je nachtrust te verbeteren zul je moeten denken aan het vervangen van je hoofdkussen of deken. Volg dan ook een aantal slaapadviezen op en bereid je voor op het slapen.