Lastminute shoppen? Tips voor duurzamer speelgoed

In het speelgoedpad van een nabijgelegen winkel wachten honderden poppen, LEGO-sets en knuffels om het favoriete cadeau van het jaar voor kinderen te worden. Denk er tijdens deze feestdagen eens over na welke gevolgen het schenken van nieuw plastic speelgoed voor het milieu kan hebben. Hier hebben we tips hoe je speelgoed duurzamer kunt schenken om de aarde te beschermen:

Waar moet je rekening mee houden als je duurzaam speelgoed wilt kopen?

Er zijn veel mogelijkheden om duurzamer speelgoed te maken, maar er is een echte afweging tussen de impact op het milieu en de manier waarop speelgoed wordt verkocht. Met relatief lagere prijzen moeten bedrijven veel speelgoed maken en verkopen om winstgevend te zijn. Er is hier sprake van een spanning, maar het veranderen van de manier waarop wij als consumenten over aankopen denken, kan deze spanning mogelijk kan helpen oplossen.



Eén ding om over na te denken als je duurzaam speelgoed probeert te kopen, is de levenscyclus van dat speelgoed, in verhouding tot de levensfase waarin het kind zich nu bevindt. Denk eens aan de waarde die een kind uit speelgoed zou halen. Baby’s doorlopen bijvoorbeeld snel de ontwikkelingsfasen en gebruiken speelgoed dus maar heel kort. Een van de beste dingen die je kunt doen is babyspeelgoed lenen van familie, vrienden of speelgoedbibliotheken.



Naarmate kinderen ouder worden, kunnen ze mogelijk langer met speelgoed spelen als dat speelgoed interactief is. Het kopen van zwaarder plastic speelgoed, zoals LEGO, dat langer meegaat en kan bijdragen aan fantasierijk spelen, kan een verstandige investering zijn vanwege hun lange levensduur, ook al hebben ze een grotere impact in termen van bijdrage aan de klimaatverandering. Doordacht speelgoed met een lange levensduur is vaak de beste keuze.



Gebruikt speelgoed is veel goedkoper en verlengt de levensduur van het speelgoed, waardoor de impact per keer dat een kind ermee speelt afneemt. Er kleeft echter een stigma aan gebruikt speelgoed. Er zijn steeds meer markten waar opgeknapte fietsen of opgeknapte mobiele telefoons economisch en ecologisch zinvol zijn. Maar bij kinderen is het verlangen naar nieuwheid niet echt verdwenen.

Hoe beïnvloedt het materiaal waarvan speelgoed is gemaakt de impact op het milieu?

Er zijn veel afwegingen als het om materialen gaat. Soms krijg je goedkoper speelgoed door het minder stevig te maken, maar het is niet noodzakelijk zo dat duurder speelgoed een grotere impact heeft of andersom.



Plastic verhoogt over het algemeen het broeikaseffect van speelgoed. Soms kan houten speelgoed een negatieve invloed hebben op het milieu, maar kan het aan het einde van zijn levensduur vaak worden gecomposteerd. Omdat houten speelgoed niet zoals het meeste plastic speelgoed op de vuilstort hoeft, heeft het een vrijwel verwaarloosbare impact op het levenseinde.

Wat zijn de belangrijkste aspecten bij het bepalen of speelgoed duurzaam is?

Er zijn veel verschillende aspecten die de milieu-impact van bepaald speelgoed bepalen, en de materialen vormen slechts één onderdeel. De belichaamde energie van speelgoed houdt rekening met alles wat erin zit. Dit omvat de materialen, het verzamelen van middelen om die materialen te maken, het vormen ervan tot speelgoed, de verpakking eromheen, het transporteren van dat speelgoed naar de eindconsument en alle energie die met het gebruik van dat speelgoed gepaard gaat.



Het hebben van lokale mogelijkheden voor hergebruik kan de impact van speelgoed aanzienlijk verminderen, naast het potentieel verlengen van de levensduur van dat speelgoed.

Hoe kun je je koopgedrag veranderen en duurzamer schenken?

Een van de belangrijkste dingen waar mensen over moeten nadenken is of ze iets krijgen omdat ze zich verplicht voelen of omdat de ontvanger van dat speelgoed er echt enthousiast over zal zijn. We geven mensen veel dingen die ze niet nodig hebben en die op stortplaatsen belanden. Dit veranderen is moeilijk omdat het een verandering vereist in de manier waarop we over geven denken. Het vereist het vinden van manieren om te laten zien dat je iemand waardeert die los staat van iets nieuws proberen of dat een langere tijdlijn van voordeel zal hebben. Het terugdringen van deze overconsumptie is een gemakkelijke manier om de impact op het milieu te verminderen.