Late acne: puistjes en rimpels boven de 40

Wat is late acne? Mee-eters, puistjes en acne verschijnen vaak tijdens de puberteit. Ze worden geassocieerd met een vette teint en vergrote poriën in de T-zone. Acne is echter niet alleen een probleem bij tieners. Veel volwassenen boven de 40, die als tiener soms amper puistjes hadden, lijden aan een vorm van acne die bekend staat als late acne (Latijn: acne tarda) of volwassen acne.



Een onzuivere huid hoeft niet per se vet te zijn. Vooral droge huidzones met een verzwakte huidbarrière zijn een ideale voedingsbodem voor mee-eters en puistjes. De tekenen van late acne met constante roodheid, puistjes, vergrote poriën, maar ook pigmentvlekken en verminderde huidspanning zijn vooral vaak zichtbaar op de wangen, hals en kin.



Volgens een wetenschappelijk onderzoek heeft ongeveer 26% van alle vrouwen boven de 40 last van deze vorm van acne. Mannen hebben beduidend minder vaak last van late acne (Journal of the American Academy of Dermatology 2008).



De uitdaging bij late acne is niet alleen het succesvol bestrijden van de afnemende huidspanning en de eerste rimpels, maar ook de voortdurende ontstekingen, roodheid en hardnekkige puistjes op de huid.



Redenen waarom je op je 40ste nog steeds puistjes en puistjes kunt krijgen

Hormonale veranderingen

Na jarenlang de pil te hebben geslikt, besluiten steeds meer vrouwen te stoppen met het gebruik van deze veelvoorkomende vorm van anticonceptie. Tijdens de hormonale verandering hebben ze vaak last van een onzuivere huid, mee-eters en puistjes. Na het stoppen met de pil raken de eerder gemanipuleerde hormoonspiegels uit balans. De mannelijke androgenen die naast de vrouwelijke hormonen voorkomen, vooral testosteron, komen steeds meer op de voorgrond. De talgklieren produceren meer vet. Een opeenhoping van talg kan optreden. Bacteriën die puistjes veroorzaken, verzamelen zich in de verstopte talgklieren, zodat inflammatoire mee-eters (comedonen) ideale groeiomstandigheden hebben. Het vereist meestal veel geduld totdat hormonaal gerelateerde acne zijn natuurlijke evenwicht herwint na het stoppen met de pil.



Hormoonfluctuaties en een tijdelijke relatieve overmaat aan mannelijke hormonen kunnen ook optreden tijdens de menopauze, wanneer het natuurlijke vrouwelijke oestrogeengehalte met de leeftijd afneemt. In de menopauze hebben sommige vrouwen daardoor weer meer last van mee-eters, hardnekkige puistjes en acne.

Ongepaste huidverzorging

De verkeerde huidverzorging veroorzaakt vaak ernstige huidproblemen:



Comedogene ingrediënten in cosmetica bevorderen het ontstaan ​​van puistjes en acne. Deze omvatten bijvoorbeeld lanoline, paraffine of cacaoboter.

Agressieve wasgels, peelings en verzorgingsproducten met onnodige toevoegingen zoals emulgatoren of alcohol verzwakken de natuurlijke huidbarrière. Ze bevorderen een onjuiste kolonisatie van de huid met micro-organismen die puistjes en mee-eters veroorzaken.

Onevenwichtige voeding

Ongezonde eetgewoonten kunnen ook puistjes veroorzaken:



Te veel suiker – verhoogt snel je bloedsuikerspiegel, beïnvloedt de darmgezondheid, bevordert onvolkomenheden en puistjes;

Bakkerijproducten van wit tarwemeel en kant-en-klaarmaaltijden – bevatten te weinig vezels, verborgen toevoegingen en nauwelijks micronutriënten;

te veel melk en zuivelproducten – verstoort je hormoonhuishouding, verzwakt je immuunsysteem;

te veel dierlijk vet (arachidonzuur) en industrieel geharde plantaardige vetten – bevorderen chronische, zogenaamde stille ontstekingen, zoals die voorkomen bij acne, rosacea, neurodermitis of psoriasis.

Andere factoren voor de ontwikkeling van late acne

Ook genetische aanleg, langdurig gebruik van bepaalde medicijnen en zware luchtvervuiling in grote steden kunnen leiden tot acne en de groei van puistjes bevorderen.



Geestelijke stress, langdurige mentale stress en chronisch slaapgebrek belasten het hele organisme. Zo’n verzwakt immuunsysteem neigt naar chronische ontstekingen, die ook de teint aantasten. Als je gestrest bent, komen de hormonen cortisol en adrenaline in overmaat vrij. Ze stimuleren de activiteit van de talgklieren en bevorderen zogenaamde stresspuistjes. Dit zijn rode puisten, kleine knobbeltjes, puistjes en acne, vaak geassocieerd met een zeer droge huid.



Je individuele levensstijl heeft ook invloed op de teint. Nicotine en alcohol verstoren het ontgiftingsproces van het lichaam. Ze zijn mogelijk verantwoordelijk voor vergrote poriën, puistjes en huidonvolkomenheden, evenals voor vroegtijdige huidveroudering.

De juiste huidverzorgingsroutine voor tekenen van late acne

De juiste huidverzorging is cruciaal voor een egalere teint. Het helpt je huid weer in balans te brengen, lijntjes en rimpels glad te strijken en een jeugdige gloed behouden. Onthoud dat je puistjes nooit zelf moet uitknijpen. Deze kunnen veel te snel ontstoken raken, waardoor je huid verder verergert en littekens ontstaan.