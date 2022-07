Layering – verzorging voor een mooiere huid

Alles in één huidverzorging! Wie kent dit niet: ’s morgens, wanneer het bijzonder snel moet, is er helaas alleen genoeg tijd voor minimalistische huidverzorging: All-in-one producten als tijdbesparende variant in de huidverzorging zijn dan de allereerste keuze. Een milde gezichtsreiniging, gevolgd door een dagcrème – en dat is alles. Belangrijk hierbij: weinig ingrediënten die zo natuurlijk mogelijk zijn en geen onnodige toevoegingen zoals alcohol, emulgatoren, geurstoffen of conserveringsmiddelen die de huid kunnen irriteren of irriteren.

Layering voor een jeugdige, mooie huid

De ochtend- en avondschoonheidsroutine met de layering methode uit het Verre Oosten heeft iets meer tijd nodig. Daar, vooral in Japan en Zuid-Korea, wordt al heel lang huidverzorging in laagjes toegepast. Meerdere verzorgingsproducten worden in een vaste volgorde in lagen op elkaar aangebracht. Het doel van de methode is een goed gehydrateerde, volle huid met een glans.

De afzonderlijke producten zijn zo op elkaar afgestemd dat de actieve ingrediënten elkaar perfect aanvullen. De laagmethode is vergelijkbaar met een modulair bouwsteensysteem. Met de juiste toepassing kun je – individueel aangepast aan je huidtype en je huidige huidsituatie – een veel hogere effectiviteit bereiken dan met conventionele individuele verzorgingsproducten. Om de ingrediënten elkaar te laten versterken, is de optimale volgorde van aanbrengen cruciaal.

De juiste volgorde in gezichtsverzorging: van makkelijk tot moeilijk

De optimale volgorde waarin je je gezichtsverzorging aanbrengt, hangt af van de consistentie van de producten – van licht tot zwaar. Begin dus na je gezichtsreiniging met het lichtste product:

Stap 1: Reinigingsmiddel

Of een milde reinigingscrème of een reinigingsolie de betere keuze is voor je gezichtsreiniging, hangt af van of je alleen overtollig talg en vuil wilt verwijderen of ook waterdichte make-up. Natuurlijk moet de reiniger worden aangepast aan je individuele huidtype. Vermijd gezichtsreinigers met oppervlakteactieve stoffen, omdat deze je gezichtshuid onnodig uitdrogen en de huidbarrière verzwakken.

Peeling: niet voor de gevoelige huid

Peeling wordt vaak aanbevolen als volgende verzorgingsstap, maar is zeker niet geschikt voor de gevoelige huid. Een peeling maakt het huidoppervlak onmiddellijk glad en maakt de teint egaal. De huid wordt echter zwaar belast, de huidbarrière en de beschermende zuurmantel zijn verzwakt.

De verdere volgorde van je gezichtsverzorgingsroutine hangt af van de consistentie van de producten – van licht tot zwaar. Begin dus na je gezichtsreiniging met het lichtste product:

Stap 2: Toners

De toner, ook wel tonic of facial tonic genoemd, is de perfecte overgang tussen reiniging en verzorging. De toner moet alcoholvrij zijn om je huid niet uit te drogen. De belangrijkste voordelen van een toner: Het stabiliseert de beschermende zuurmantel, verfrist, verheldert onzuiverheden en verzacht irritaties.

Na het reinigen van het gezicht wordt de toner op een wattenschijfje gespoten en vervolgens met cirkelvormige bewegingen zachtjes over het gezicht en de hals verdeeld. Een toner is ook ideaal voor het fixeren van make-up of om je gezicht gedurende de dag opnieuw nat te maken. Na de toner is je huid optimaal voorbereid op de opname van actieve ingrediënten.

Stap 3: Serum

Na de toner worden de hoog geconcentreerde actieve ingrediënten van een gezichtsserum optimaal opgenomen door de gereinigde en vochtige huid. Afhankelijk van het individuele huidtype, de huidconditie en de belangrijkste doelen van je huidverzorging, adviseren wij aanvullende gezichtsserums met actieve ingrediënten.

Stap 4: Oogzorg

De dunne, gevoelige huid rond de ogen droogt bijzonder snel uit. Zeker als je last hebt van een droge huid is speciale oogverzorging aan te raden. Zorg voor een speciaal oogserum die vrij is irriterende toevoegingen zoals geurstoffen of alcohol.

Stap 5: Dagcrème en nachtcrème of gezichtsmasker

De volgende stap is het aanbrengen van een gezichtscrème die past bij jouw huidtype. Het omsluit de serums. Het is logisch om een ​​speciale dag- en nachtcrème te gebruiken, omdat beide verschillende doelen hebben.

Een dagcrème met ingrediënten die zoveel mogelijk op die van de huid lijken, zorgt ervoor dat de huid niet uitdroogt, wordt beschermd tegen schadelijke invloeden van buitenaf en versterkt de huidbarrière.

Een nachtcrème of gezichtsmasker ondersteunt in de eerste plaats het regeneratieproces van de cellen. Het voorziet je huid van een hoge concentratie voedende actieve ingrediënten. De textuur van de nachtcrème of gezichtsmasker is rijker en zwaarder dan die van de dagcrème.

Houd er rekening mee dat je van elk product maar een heel kleine hoeveelheid nodig hebt bij het aanbrengen van laagjes: breng alleen de afzonderlijke lagen heel dun aan, zodat je huid in geen geval overbehandeld wordt. Het grote voordeel van deze methode is dat je gericht en flexibel kunt inspelen op de behoefte van je huid, afhankelijk van de conditie van je huid en de tijd van het jaar. Dus als je in de winter een rijkere verzorging nodig hebt, breng je de gezichtsolie als laatste laag aan. In de zomer daarentegen, wanneer je huid vooral vocht nodig heeft, kan een rijkelijk aangebracht vochtinbrengend serum voldoende zijn voor een jeugdige, mooie en gezonde huid.

Stap 6: Gezichtsolie of olieserum

Voor elk huidtype is een gezichtsolie aan te raden als afsluiter van de gezichtsverzorging – eventueel ook in plaats van een crème. Voor een droge huid zorgt een voedende gezichtsolie voor een ademende afsluiting van de vochtinbrengende crème en geeft de huid een natuurlijke glans.

Voor vette delen van de huid die vatbaar zijn voor puistjes, zijn anti-comedogene oliën een pro-tip. Gezichtsoliën met druivenpit-, argan-, tamanu- of jojoba-olie werken bijzonder goed. Ze brengen de talgproductie in balans en beïnvloeden de samenstelling van de huideigen lipiden (talg). Dit verwijdert de voedingsbodem voor de puistjes veroorzakende bacteriën.

Gezichtsoliën als geconcentreerde actieve ingrediëntverzorging sluiten ’s avonds het vocht van het serum in je huid. Hun meervoudig onverzadigde vetzuren stimuleren de celvernieuwing. Extra antioxidanten zorgen ervoor dat je huid er de volgende ochtend zacht en ontspannen uitziet.

Stap 7: Zonnebrandcrème

Overdag vormt een lichte zonnebrandcrème de laatste laag bij het aanbrengen van laagjes. Beschermende zonnebrandcrème absorbeert de schadelijke UV-stralen van de zon om voortijdige rimpels en huidbeschadiging te voorkomen.

Conclusie

Optimale gezichtsverzorging bestaat uit verschillende stappen. Het heeft wel een bepaalde tijd nodig. Hoe droger je huid aanvoelt hoe meer lagen je moet aanbrengen. Je hoeft echter niet per se elke afzonderlijke verzorgingsstap in je individuele layering routine te volgen. Je kunt de stappen ook vereenvoudigen.

Belangrijk om te weten: Bij het aanbrengen van laagjes heb je van elk product maar een heel kleine hoeveelheid nodig: breng alleen de afzonderlijke lagen heel dun aan om je huid niet te veel te verzorgen.