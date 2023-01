Leeds in 2023 in het teken van kunst en cultuur

Laatst geüpdatet op januari 16, 2023 by Redactie

Liefhebbers van kunst en cultuur willen de Britse stad Leeds in 2023 op hun stedentripbucketlist zetten. De grootste stad in het graafschap Yorkshire is dan UK 2023 City of Culture – een titel in het leven geroepen door het Britse departement van Digital, Culture, Media and Sports (DMCS) nadat de Europese Commissie vanwege Brexit Engelse steden verbood om mee te dingen naar de titel Europese Culturele Hoofdstad 2023. Leeds was een van de zes kandidaten. Twaalf maanden lang viert de stad middels bijeenkomsten, festivals, shows, evenementen en voorstellingen zijn culturele DNA met een omvangrijk programma: van dans tot design, kunst tot archictecuur, van poëzie tot pop, sculpturen en sport, theater, film en podiumkunst. Het volledige programma staat onder auspiciën van de Leeds Culture Trust.

Lees ook: Hull: de verrassende stad in Engeland

Cultureel programma

Met een bevolking van zo’n 813.000 inwoners is Leeds een stad van contrasten waar grote namen en onbekend talent het podium zullen betreden. Het Leeds 2023 City of Culture festival wordt opgesplitst in drie tijdsblokken: ‘The Awakening’ van januari tot april, ‘Playing’ van mei tot en met augustus, en ‘Dreaming’ tussen september en december.

Op 7 januari 2023 opent het cultureel jaar met ‘The Awakening’, een niet te missen evenement in het Headingley Stadion op ruim 3 kilometer van het stadscentrum met muziek, poëzie, dans, komedie en nog veel meer. Onder de artiesten die optreden Corinne Bailey Rae, The Orchestra and Chorus van Opera North en Jamie Jones-Buchanan en LYR – een band met auteur en huidige Britse poet laureate Simon Armitage, singer-songwriter Richard Walters en multi-instrumentalist & producer Patrick Pearson. Het evenement wordt georganiseerd door Gabby Logan en voormalig Leeds United-voetballer en omroepster Sanchez Payne.

Topkeuzes uit het eerste seizoen van het Leeds 2023-programma zijn onder meer:

‘Smeaton 300’ – een programma geïnspireerd door de in Leeds geboren, wereldberoemde civiel ingenieur en astronoom John Smeaton. Onderdeel van Smeaton300 – zo genoemd omdat hij in 2024 zijn 300ste verjaardag viert – is een magisch mobiel observatorium dat van juni tot december door de stad zal toeren en bewoners en toeristen een kijkje in het heelal gunt.



‘1001 stories’, ontwikkeld door het theater Leeds Playhouse en het ensemble The Performance Ensemble, vindt plaats in april en zal duizend-en-een verhalen van 60-plussers centraal stellen en artistiek werk creëren vanuit hun verhalen over liefde, verlies, liefdesverdriet, gemeenschap en toevallige ontmoetingen.



In april zal het European Union National Institutes for Culture filmfestival plaatsvinden in Leeds, de eerste stad buiten Londen die gastheer is van het filmfestival.



Een muzikale geluidswandeling door het centrum van Leeds, ‘As You Are: A Leeds Soundwalk’, vindt ook plaats in april. Gecomponeerd door de Zuid-Afrikaanse cellist Abel Selaocoe, in samenwerking met het orkest en koor van Opera North en gastmuzikanten belooft dit een onmisbare ervaring te worden wanneer je met een koptelefoon op je oren het centrum van Leeds ervaart.



Over onmisbare ervaringen gesproken, ‘All That Lives’ is een artistieke samenwerking van kunstenaar Ellie Harrison en de Mexicaanse kunstenaars Zion Art Studio die 9 dagen lang de Dag van de Doden – in Mexico is Día de los muertos een bijzonder feest – herdenken met bewoners uit Yorkshire in november.

Musea gratis te bezoeken

Los van het LEEDS 2023 City of Culture programma vind je in Leeds cultuur op iedere hoek en musea zijn gratis te bezoeken, inclusief de toppers Leeds Art Gallery en het ernaast gelegen Henry Moore Insitute. In het eerste vind je een enorme collectie van 20-eeuwse Britse kunstwerken waaronder schilderijen en beeldhouwwerken. Het Henry Moore Institute – vernoemd naar een van de invloedrijkste Britse beeldhouwers van de 20ste eeuw Henry Spencer Moore (1898-1986) die in 1919 student was aan de Leeds School of Arts – heeft galerieën met sculpturen uit de gehele wereld.



Hedendaagse kunst wordt tentoongesteld in het prachtige art deco gebouw The Tetley – voorheen het hoofdkantoor van de Tetley brouwerij of loop de ‘Street Art Trail of de Waterfront Art Trail’ met werkelijk schitterende muurschilderingen en artistieke graffiti.



Leeds is de enige stad buiten Londen met een residentieel operagezelschap – Opera North met voorstellingen in het Leeds Grand Theatre en de Leeds Townhall. Het balletgezelschap Northern Ballet staat bekend om haar inventieve dans, het gezelschap werd in 1969 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde dansgezelschappen ter wereld.

Lees ook: 5 mooie stadsparken van Europa

Bereikbaarheid

KLM vliegt vanaf Schiphol rechtstreeks op Leeds Bradford Airport. P&O Ferries vaart van Rotterdam en Zeebrugge naar Hull vanwaar het met de auto een uur rijden is naar Leeds. Met de Eurostar vanaf Amsterdam of Brussel naar London St Pancras en dan vanaf King’s Cross Station per trein in 2 uur en 20 minuten naar Leeds. Voor nadere informatie over Leeds en het cultureel jaar zie de website van Visit Leeds. Suggesties voor een bezoek aan Leeds in 24 uur of 48 uur vindt men op https://www.visitleeds.co.uk/inspire-me/