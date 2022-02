Leer hoe je de Law of Attraction kunt gebruiken

Voor degenen die niet bekend zijn met de Law of Attraction: het is het gebruik van positieve hersentrillingen of positieve gedachten om positieve dingen te bereiken. Natuurlijk zullen sommigen van jullie die dit lezen denken “wat een onzin”. Maar stop gewoon een seconde om echt over dit na te denken. Als je bijvoorbeeld recent een verlies hebt geleden, weet je dat door jezelf onder te dompelen in werk en positieve activiteiten het verlies zal verlichten. Als je aan de andere kant tijd besteedt aan het stilstaan ​​bij het verlies, zul je uiteindelijk wentelen in zelfmedelijden en het verlies wordt groter en weegt zwaar op je hart. Hier ga je toch mee akkoord? Wetenschappers noemen dit de Law of Attraction. Je denkt waardeloze gedachten, of er gebeurt niets of er gebeuren slechte dingen. Je denkt positief en je zult bereiken – misschien niet elke keer, maar zeker vaker genoeg om een ​​gelukkig verschil te maken.

Leer hoe de Law of Attraction wetten te gebruiken

Hoe denk je dat mensen die veel geld hebben verdiend in zo’n rijke staat komen? Een klein percentage van hen is rijk geboren, maar de overgrote meerderheid is daar terechtgekomen omdat ze dingen anders deden en het begon allemaal met een hoog zelfbeeld; hun verstand vertelt hen dat “ja dat kunnen ze”!

Deze rijke mensen werden niet geboren met een ander brein – ze leerden gewoon hun brein te trainen om uitdagingen aan te gaan en in het proces deden ze zoveel verschillende dingen dat er heel weinig was dat ze niet konden doen of bereiken.

Betekent dit dat ze gewoon naar binnen rennen en beginnen met wat dan ook te doen met behulp van de Law of Attraction? Natuurlijk niet! Ze evalueren wat ze gedaan willen krijgen, maar de manier waarop ze het doen verschilt en dit is waar de Law of Attraction in het spel komt.

Als ze bijvoorbeeld een lening van de bank wilden, zouden ze gaan nadenken over hoe ze de bank hen een lening kunnen laten geven, terwijl de meeste andere mensen zouden gaan denken: “Waarom zal de bank mij een lening geven – wat heb ik? ” De eerste benadering is positief en trekt een positief resultaat aan. De tweede benadering veronderstelt dat de aanvrager op de een of andere manier ongeschikt is om een ​​lening te krijgen, d.w.z. een negatieve benadering en altijd leidend tot een negatief resultaat.

Door te leren hoe je de Law of Attraction kunt gebruiken en positiviteit door je geest kunt kanaliseren, verandert je hele benadering van een uitdaging en ook je manier om ermee om te gaan. Het “waarom” wordt vervangen door “hoe”; “hoe kan ik het doen?”, “hoe kom ik daar?” enzovoorts. Je ziet geen obstakels meer, je begint paden te zien en begint te bedenken welke je moet kiezen. Er is niet langer een “als”, in plaats daarvan heb je nu “welk pad te selecteren”.

Simpel gezegd, het leren gebruiken van de Law of Attraction is geen hocus-pocus-magie; het is leren hoe we onze geest kunnen herscholen om dingen te doen op een manier die vaker succes dan mislukking oplevert.