Lees tip kids: May for president

De titel van het debuut van Trix van der Vleuten, een kinderboek, lijkt een statement: een meisje dat president wil worden. Waarom niet? Toch is dat niet precies wat May van haar leraar te horen krijgt. “Dat zal een meisje niet lukken want dat is nog nooit eerder gebeurd”, zegt hij. Geschokt maar vastberaden gaat May, samen met haar hond Donut, het tegendeel bewijzen. May for president is een avontuurlijk en inspirerend verhaal waarin dromen werkelijkheid worden. Een boek dat kinderen wil stimuleren groots te denken.

Actuele thematiek

In May for president probeert een meisje via verschillende wegen de huidige president te spreken. In dit inclusieve boek vol humor, spanning, avontuur en dierenliefde stuit zij op actuele thema’s, zoals vrouwelijk leiderschap, verkiezingen en klimaat. Met deze thematiek, die zeker ook kinderen raakt, ontstijgt May for president het niveau van een simpel avonturenverhaal. Voor haar jeugdige lezers ontpopt May met haar ambitieuze en maatschappelijk relevante plannen zich als niets minder dan aanlokkelijk rolmodel.

Meisje in de hoofdrol

In May for president heeft May, de titel zegt het al, de hoofdrol. Hoofdrollen in kinderboeken zijn onevenredig verdeeld. Jongens zijn gemiddeld twee keer zo vaak het belangrijkste personage. Daar komt bij dat meisjes gemakkelijk een boek met een mannelijke hoofdpersoon lezen, terwijl jongens niet zo snel zullen kiezen voor een boek met een vrouwelijke hoofdpersoon. Of denken wij dat alleen maar? Feit is dat in 2024 tot dus ver maar 3% van de Top 10 jeugd bestsellers in Nederland een meisje in de hoofdrol heeft in de leeftijdscategorie 7 tot 9 jaar Debestseller60.nl



Trix van der Vleuten: “Als vrouw met een carrière en moeder zie ik het belang van meisjes die opgroeien te midden van vrouwelijke rolmodellen. Voor jonge meisjes is het belangrijk dat zij in boeken zien dat zij dezelfde kansen hebben als jongens. Dit draagt bij aan hun zelfvertrouwen en moedigt hen om hun volledig potentieel te benutten. Het is dus esssentieel dat er in leeftijdsgroep van 7 tot 9 jaar boeken zijn met een vrouwelijke hoofdrolspeler. Als moeder van een bijna zevenjarige dochter voelde ik me geroepen daaraan bij te dragen.”



Auteur: Trix van der Vleuten

Illustrator: Kepa Illustrations

Titel: May for president

Leeftijd: Zelf lezen 7-9 jaar, voorlezen vanaf 5 jaar

132 blz., € 17,99,- hardcover, € 13,99,- digitaal luisterboek en € 9,99,- e-book (ook in het Engels en Spaans)

Vanaf 2 september 2024 verkrijgbaar in de boekwinkel en bij digitale retailers zoals Bol.com.