LEGO opent allereerste bloemenwinkel in Nederland

Laatst geüpdatet op mei 2, 2024 by Redactie

In het hart van Utrecht is vandaag een bloemenwinkel geopend waar de vertrouwde geur van verse bloemen en levendige kleuren je verwelkomen. Toch gaan bezoekers al snel ontdekken dat deze bloemenwinkel anders is dan anders: elke bloem aanwezig is gemaakt van LEGO steentjes. In een nieuwe samenwerking tussen LEGO en bol is ‘The Botanical’ gelanceerd, de allereerste LEGO pop-up bloemenwinkel ooit in Nederland waar honderden bloemen te zien zijn gemaakt van LEGO.



The Botanical is ruim twee weken, van 2 tot en met 18 mei, open voor winkelend publiek en LEGO liefhebbers. Bezoekers kunnen zich volledig onderdompelen in de wereld van bloemen, geheel bestaande uit LEGO Botanische bloemen. De winkel fungeert als een plek om inspiratie op te doen over de vele mogelijkheden met de LEGO Botanische collectie, elke bloemsoort is voorzien van een informatief bordje met de naam van de bloem en floristen staan klaar om bezoekers te helpen aan een passende bloemenset en hen deskundig advies te geven over de creaties uit de Botanical collectie.



Annemarie de Munnik Marketing Director de LEGO Groep: “Met deze primeur van onze eerste bloemenwinkel in Nederland willen we laten zien dat er voor iedereen die toe is aan wat me-time, een LEGO set is. We zijn enthousiast om deze unieke ervaring te delen met onze fans en kijken ernaar uit om te zien hoe zij hun creativiteit tot leven brengen in The Botanical.”

Samenwerking LEGO x bol

Voor wie een set wil aanschaffen of op zoek is naar een moederdagboeket dat nooit verwelkt, zijn er QR-codes beschikbaar die leiden naar partner bol. “Samenwerken met LEGO voor deze pop-up winkel is een mooie kans voor ons om te laten zien hoe online en offline winkelen samen kunnen komen. We zijn heel enthousiast over het resultaat en geloven dat we onze klanten en bloemenliefhebbers gaan verrassen met deze ervaring.” Aldus, Thomas Feuerstacke – Head of Toys, Media & Books bij bol.

De LEGO Botanische Collectie

Het LEGO Botanische Collectie omvat een reeks op volwassenen gerichte sets waarmee diverse bloemen en planten uit de natuur nagebouwd kunnen worden met LEGO elementen. De Botanische Collectie verscheen in januari 2021 en omvat inmiddels orchideeën, vetplanten, bloemenboeketten, rozen, Bonsaiboompjes en een Paradijsvogelplant. Bekijk de collectie bij Bol.com.



De pop-up bloemenwinkel is te bezoeken van 2 mei tot en met 18 mei 2024 op de Lijnmarkt 37 in Utrecht.