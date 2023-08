LEGO World: het grootste LEGO event ter wereld

Laatst geüpdatet op augustus 1, 2023 by Redactie

Voor alle LEGO fans groot en klein is het dit najaar dan eindelijk weer zover: LEGO World is terug voor een spetterende jubileumeditie. Na drie jaar afwezigheid viert het grootste LEGO evenement ter wereld(!) zijn twintigste editie in Jaarbeurs Utrecht van woensdag 18 t/m dinsdag 24 oktober 2023. Vanaf vandaag start de voorverkoop via LEGOWorld.nl en Ticketmaster. Voor de supersnelle beslissers zijn er in beperkte oplage ‘Early Bird’ tickets beschikbaar voor een gereduceerde prijs. Bezoekers kunnen levensgrote LEGO bouwwerken bewonderen, Ninjago trucs oefenen, dansen met LEGO Friends, Quinn & Aaron ontmoeten en nog veel, veel meer!



LEGO World is het ideale gezinsuitje tijdens de herfstvakantie. Kinderen vanaf 1,5 jaar kunnen zich hier de hele dag vermaken in vier verschillende LEGO werelden: Reality, Fantasy, Freestylers en Star Wars. Uiteraard zijn ook volwassen fans van harte welkom op LEGO World! Naast het bouwen met diverse LEGO thema’s, kun je inspiratie opdoen bij de fantastische bouwwerken van tachtig AFOL’s (Adult Fans Of LEGO), en je creativiteit de vrije loop laten in een van de bouwwedstrijden. Ook kunnen bezoekers zich voor het eerst dit jaar onderdompelen in diverse Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Hologram experiences. Naast grote activiteiten voor LEGO Ninjago, LEGO City en LEGO Friends, krijgt fans tevens de kans om zich in de prachtige droomwereld van het nieuwe LEGO DREAMZzz thema te begeven.

Alles wat je wilt weten voor een bezoekje aan LEGO World

Voor de vroege beslissers zijn er ook in beperkte oplage ‘Early Bird’ tickets beschikbaar á €22,50 per persoon. Een regulier entreeticket kost €24,95 p.p. (kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis). Een ticket geeft toegang tot het gehele evenement voor een volledige dag (10:00-17:00 uur), inclusief alle attracties en activiteiten. Tickets zijn vanaf morgen 10:00 verkrijgbaar via LEGOWorld.nl en Ticketmaster. Let op: er kunnen geen kaarten aan de kassa van de Jaarbeurs worden gekocht.



Elke hal van LEGO World beschikt over één of meerdere horecaterrassen. Hier kunnen bezoekers hun eigen en/of gekochte eten en drinken nuttigen. Alle hallen van LEGO World zijn toegankelijk voor grote en kleine bezoekers met een rolstoel. LEGO fans die prikkelgevoelig zijn, kunnen even bijkomen in een stilteruimte.



Voor kaartverkoop: www.ticketmaster.nl.