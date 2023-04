Lelijke deuken op de billen en dijen?

Laatst geüpdatet op april 19, 2023 by Redactie

De lente is hier! De zon schijnt en het strand roept, maar je voelt je al ongemakkelijk bij de gedachte aan het dragen van je favoriete bikini of minirok die je vorig seizoen hebt gekocht?Je bent hierin zeker niet de enige, want tot wel 90% van alle vrouwen boven de 20 jaar heeft last van sinaasappelhuid ofwel cellulitis. Mannen worden er volledig van gespaard, omdat de structuur van het bindweefsel bij vrouwen en mannen aanzienlijk verschilt.

Het vrouwelijke hormoon oestrogeen zorgt ervoor dat lichaamsvet bij vrouwen vooral wordt afgezet op de dijen, heupen en billen. Bovendien is de structuur van het bindweefsel bij vrouwen, in tegenstelling tot bij mannen, niet roostervormig, maar loodrecht op het huidoppervlak geplaatst en zeer rekbaar. In de hypodermis omsluit het bindweefsel het vetweefsel daar, waardoor er kleine vetkamers ontstaan. Als het bindweefsel beschadigd is, drukken deze kamers door de parallelle structuur van het bindweefsel naar het huidoppervlak, waar ze uiteindelijk als lelijke deukjes te zien zijn. Aangezien elke vrouw door evolutie deze beschermende vetlaag heeft, kunnen zelfs slanke vrouwen last krijgen van een sinaasappelhuid. In slechte tijden diende dit laagje vet ons lichaam als voedselreserve bij zwangerschap. Maar wat te doen als de lelijke deuken er zijn?

Wij geven je 4 tips waarmee je je sinaasappelhuid de oorlog kunt verklaren!

1. Massages en contrastdouches

Beproefde huismiddeltjes zoals contrastdouches en massages hebben bewezen een huidverstrakkingseffect te hebben, omdat ze de bloedsomloop stimuleren. Dit is belangrijk omdat een slechte doorbloeding de vorming van sinaasappelhuid bevordert. Beide kunnen eenvoudig en zonder gereedschap in het dagelijks leven worden geïntegreerd. Tijdens de contrastdouche moet je de aangetaste plekken meerdere keren snel achter elkaar douchen, eerst warm en daarna koud. Bij het aanbrengen van lotion na het douchen de huid van boven naar beneden masseren – het is het beste om voorzichtig te plukken en te kneden.

2. Veel bewegen en sporten

Lichaamsbeweging is een van de meest effectieve manieren om cellulitis te verminderen. Enerzijds wordt door veel beweging de bloedsomloop gestimuleerd, anderzijds tuimelen de overtollige kilo’s en worden spieren opgebouwd. Deze laatste zijn de beste voorwaarde voor een stevige huid, omdat ze voorkomen dat vetweefsel zich gemakkelijker hecht.

3. Let op je dieet

Een uitgebalanceerd en vetarm dieet is het allerbelangrijkste in de strijd tegen cellulitis, omdat het wordt veroorzaakt door vetafzettingen in het onderhuidse weefsel. Kaliumrijke voedingsmiddelen zoals aardappelen, spinazie, tomaten, noten of bananen hebben een huidverstrakkingseffect, omdat kalium het onderhuidse weefsel versterkt en bovendien een drainerende werking heeft. Vitamine C en aminozuren zijn goed voor het bindweefsel en helpen het weer op te bouwen.



Zorg er ook voor dat je dagelijks 2-3 liter vloeistof drinkt om je metabolisme te ondersteunen.

4. Vermijd alcohol en nicotine

Doe iets goeds voor je lichaam en vermijd nicotine, want het vernauwt de bloedvaten in de huid. Dit vertraagt ​​de bloedsomloop, remt de stofwisseling en verzwakt het bindweefsel, het verslijt als het ware. Overmatig alcoholgebruik moet ook worden vermeden. Alcohol berooft het lichaam van belangrijke voedingsstoffen die nodig zijn voor de vorming van collageen. Aangezien de vorming van collageen afneemt met het ouder worden, wordt het huidverouderingsproces extra versneld. De gevolgen zijn een verzwakt bindweefsel.