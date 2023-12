Lenny Kravitz met ‘Blue Electric Light Tour’ naar Nederland

Laatst geüpdatet op december 5, 2023 by Redactie

Op maandag 1 juli keert Lenny Kravitz terug naar Nederland tijdens de ‘Blue Electric Light Tour’ voor een show in Ziggo Dome. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 8 december om 10:00 via ticketmaster.nl. Lenny Kravitz wordt beschouwd als een buitengewone rockmuzikant. Kravitz heeft genre, stijl en klasse in de loop van zijn 20-jarige carrière overstegen. Met invloeden van soul, rock en funk van de ‘60s en ‘70s, won de schrijver, producer en multi-instrumentalist vier opeenvolgende Grammy Awards.



Tevens vestigde hij een record voor de meeste overwinningen in de categorie Best Male Rock Vocal Performance. Naast het uitbrengen van tien studioalbums, die wereldwijd 40 miljoen keer verkocht zijn, werd hij ook gecast voor verschillende filmrollen. Lenny verscheen in onder andere The Hunger Games, Precious en The Butler.



Op 15 maart brengt Lenny Kravitz zijn langverwachte dubbel album ‘Blue Electric Light’ uit. Kravitz schreef en nam het album op in zijn studio op de Bahama’s en zijn gevoel voor aanstekelijke rock ’n roll komt hier opnieuw tot uiting. Blue Electric Light biedt een gepassioneerde reeks nummers en vormt de nieuwste bijdrage van een man wiens muziek – om nog maar te zwijgen van zijn unieke stijl – miljoenen mensen over de hele wereld blijft inspireren



Kravitz staat bekend om zijn energieke optredens, en ook deze tour belooft hij zijn live reputatie hoog te houden. Ervaar Lenny Kravitz volgend jaar zomer live op tour!

Lenny Kravitz – Blue Electric Light Tour

Maandag 1 juli, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €66,08 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start op vrijdag 8 december om 10:00 uur via ticketmaster.nl.