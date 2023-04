Lente: tijd om weer fit te worden

Laatst geüpdatet op april 12, 2023 by Redactie

Het is lente, tijd om nieuwe energie op te doen en weer fit te worden. Uit een onderzoek dat David Lloyd heeft uitgevoerd onder zijn leden over welke hindernissen zij tegenkomen wanneer zij gaan sporten, zegt één op de drie dat het gebrek aan motivatie is om zich naar de sportschool te gaan, 31% zegt te moe te zijn, en een kwart van de mensen (25%) gaf het koude weer de schuld. Kortom het wordt tijd om deze excuses over boord te gooien en weer actief te worden nu de zon weer gaat schijnen.



Dr Josephine Perry, een Sport & Exercise Psychologist met jarenlange kennis van de sport industrie deelt 5 tips om uit je dip te komen en weer te genieten van het sporten.

Tip 1: Groepslessen

Wees niet bang, vergeet nooit dat deze groepsles voor iedereen ooit nieuw was. Groepslessen staan bekend om hun gezellige gemeenschap. Maak het jezelf makkelijker door wat vroeger te komen, zodat je rustig kennis kan maken. Durf advies te vragen door te zeggen dat je nieuw bent, zodat je handige tips en tricks ontvangt van mensen. Check ook de app van David Lloyd Clubs of het Youtube kanaal want hier vind je meer tips en ook video’s van diverse lessen, zodat je van tevoren kan checken wat je kunt verwachten.

Tip 2: Comfortabele sportkleding

Niemand geeft erom hoe je er tijdens het sporten uitziet (iedereen is te druk bezig met zijn eigen training om anderen op te merken), als je je zelfvertrouwen wilt vergroten, draag dan kleding waarin je je prettig en ontspannen in voelt.

Tip 3: Maak vrienden

Stel jezelf als doel dat je open staat voor andere mensen als je naar de sportschool gaat. Praat met diverse mensen, het maakt waarschijnlijk hun sportles leuker, maar ook die van jou.

Tip 4: Maak een Ta-Da-list

In plaats van een To-Do list, met goals die je wilt behalen, maak een Ta-Da list. Op deze lijst noteert je wat je allemaal gelukt is tijdens het sporten en door dat op te schrijven zie je elke week de vooruitgang.

Tip 5: Motivatie Potje

Onze hersenen zijn er erg goed in om alle keren dat we falen te onthouden, wat betekent dat we kunnen vergeten hoe competent we eigenlijk zijn en welke doelen er wel zijn behaald. Maak een motivatie potje waar je diverse briefjes stopt. Schrijf 5 keer op waar je trots op bent, 5 keer je prestaties, 5 keer de tegenslagen die je hebt overwonnen, 5 goede dingen die anderen over je hebben gezegd en het belangrijkste schrijf op dat je van jezelf houdt. Stop ze in het potje. Wanneer je het gevoel hebt dat je zelfvertrouwen tekortschiet, lees ze dan allemaal nog eens door.



Met deze tips moet het je echt lukken om weer te gaan sporten en fit van de zomer te genieten.