Lente-uitjes en radijsjes: dat smaakt naar meer!

Lente-uitjes zijn echte allround talenten. Hun culinaire toepassingen zijn bijna onbeperkt dankzij de fijne, milde kruidigheid. Deze groente, die tot de familie van de winteruien behoort, smaakt bijzonder aromatisch als hij zo vers mogelijk wordt geserveerd. Het is geen wonder dat consumenten zich steeds meer wenden tot regionaal geproduceerde goederen.

Een echte vroege starter

Lente uien worden geoogst voordat de basis verdikt tot de klassieke bolvorm. Kenmerkend zijn de smalle en buisvormige bladeren. In tegenstelling tot uien zijn lente uitjes maar kort houdbaar. In de koelkast blijven ze ongeveer een week vers. Bedorven goederen zijn te herkennen aan de verdorde stengels. Lente-uitjes kunnen probleemloos worden verwerkt. Gewoon wassen met koud water en in fijne ringen snijden. Rauw smaken ze heerlijk op brood, in stevige kruidenkwark of als toevoeging aan salades. Gebakken of gestoomd, verfijnen ze pangerechten en stoofschotels. Als het om gezondheid gaat, zijn lente-uitjes echte alleskunners: ze voorzien het lichaam van veel vitale mineralen en vitamines.

Het liefst vers van het veld

Radijs is niet anders. De knol, die tot de kruisbloemige familie behoort, is rijk aan kalium, calcium, ijzer en vitamines. Hierbij geldt het volgende principe: hoe verser de radijsjes geoogst zijn, hoe waardevoller de ingrediënten.

Pittig om te bijten

Radijs blijft tot drie dagen vers in de koelkast. Ze blijven het beste behouden als het blad wordt verwijderd voordat het wordt gekoeld. Ze krijgen scherpte door het hoge aandeel mosterdolie. Radijs – waarvan de naam is afgeleid van het Latijnse woord “radix” voor wortel – smaakt het best rauw. Snijd gewoon de groene bladeren en het worteluiteinde af voordat je het klaarmaakt. Was de knol vervolgens grondig. Radijsjes geven niet alleen een hartig tintje aan salades, maar ook aan sandwiches. Ook als ingrediënt in hartige kwark dips komen de bolletjes goed tot hun recht. Als je van afwijkend houdt, kun je radijsjes op een fruitspiesje ook combineren met fruitdelicatessen zoals appels of druiven.