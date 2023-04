Lentekriebels: 85% van de Nederlandse singles heeft een rotsvast vertrouwen in de liefde

Laatst geüpdatet op april 18, 2023 by Redactie

De lente is weer begonnen met lentekriebels tot gevolg. Het liefdespad wordt door veel singles dan ook voorzichtig betreden vanaf de bank. Bijna de helft van de Nederlandse singles (48%) hebben het afgelopen jaar online via datingapps naar de ware gezocht, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van datingservice Lexa onder ruim 1.000 Nederlandse singles.

Do you believe in life after love

Vooral 50 plus singles zijn minder vaak actief op datingapps (18%), en geloven wat minder in ‘ze leefden nog lang en gelukkig’. Waar bijna driekwart (71%) tot en met het 49ste levensjaar nog gelooft in het sprookje, daalt dit onder de 50 plussers naar 50%. Het geloof in sprookjes neemt misschien af, maar het geloof in de liefde is absoluut nog niet verloren door 85%, ondanks dat onze harten misschien een keer gebroken zijn. Dus ja Cher, we geloven zeker in leven en liefde na liefde.

Listen to your heart

Luisteren naar je hart, het werd al bezongen door Roxette. Wanneer de eerste (online) stap op het pad der liefde is gezet en een geschikte date is gevonden, is intuïtie cruciaal. Hele boeken zijn er gewijd aan vrouwelijke intuïtie en ook bij dates blijkt dat vrouwelijke singles hier vaker naar luisteren dan mannen (75% om 51%). Naarmate de leeftijd vordert leren we beter luisteren en vertrouwen op ons eigen gevoel. Een ander zintuig dat op gepaste afstand volgt, is ons gezichtsvermogen. We geven onze ogen graag de kost (19%). Vooral het mannelijke oog wil ook wat (23%).

That don’t impress me much

De looks zijn belangrijk, maar zoals we allemaal ooit mee zongen op de plaat van Shania that don’t impress me much. Uiteindelijk draait het vooral om het karakter van de date. 44% is wel eens afgehaakt omwille van iemands karakter. Vrouwen zijn hierin kritischer dan mannen (49% om 40%), daarnaast knappen zij sneller af op een stem (31% om 24%). Dit is natuurlijk makkelijk te ondervangen door gebruik te maken van audio op je datingprofiel of door van tevoren even te videobellen. Mannen hebben het hierin iets lastiger, zij knappen wat sneller af op de lach/glimlach van hun datepartner dan vrouwen (gemiddeld 15%, gemiddeld 7%).

Roelijne Peters, Senior Marketing Manager Europa en UK: “Singles hebben er zin in nu de zon weer steeds vaker schijnt. Hoewel de zoektocht naar de liefde soms kan voelen als een battlefield ben ik blij dat het geloof in de liefde rotsvast is. Door je profiel zo volledig mogelijk te maken met audio, verschillende foto’s en een authentieke beschrijving voorkom je een groot deel van de tegenvallers als de date daar is. De zon gaat weer steeds vaker schijnen, dus op naar nog meer singles die hun authentieke, crazy liefde vinden.”