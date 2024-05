Leonie ter Braak neemt stellen mee op avontuur naar hun droomhuis buiten de stad in ‘Voor Hetzelfde Geld’

Laatst geüpdatet op mei 14, 2024 by Redactie

De turbulente ontwikkelingen binnen de woningmarkt zijn onverminderd gaande; woningen in de binnenstad worden verkocht voor steeds hogere prijzen, met beperkte vierkante meters als gevolg. In een nieuw seizoen van ‘Voor Hetzelfde Geld’ onderzoekt Leonie ter Braak de mogelijkheden voor gezinnen en stellen om buiten de stad een ruimere woning te vinden voor hetzelfde geld. ‘Voor Hetzelfde Geld’ is vanaf maandag 20 mei iedere week om 20.30 uur te zien bij RTL 4.



Leonie ter Braak: “In dit programma komt voor mij veel samen. Ik ben opgegroeid op het platteland, maar woon inmiddels alweer heel wat jaren in de Randstad. De trek naar het groen en meer rust kan ik heel goed begrijpen en is voor mij herkenbaar. Zo ging ik ook vanuit de randstad richting het groen en weer terug. Hadden wij de luxe van proef wonen maar gehad. En het is altijd interessant om te zien wat je voor hetzelfde geld kan kopen buiten de randstad. Iets wat mijn vader ook altijd verzucht. ‘Kom toch gewoon hierheen deerne.’ Zoveel meer ruimte en een groter huis voor hetzelfde geld.”



Leonie neemt in ‘Voor Hetzelfde Geld’ kandidaten mee om verschillende huizen te bezichtigen binnen hun budget, maar buiten de stad. De kandidaten worden geblinddoekt, zodat ze geen idee hebben waar ze zich bevinden en het huis zonder de eventuele vooroordelen van de plaats kunnen beoordelen. Ze bekijken vier woningen die door twee ervaren makelaars, Debby en nieuwkomer Joshua, voor hen zijn geselecteerd. Een van die woningen is het out of the box huis, waar de makelaars bewust afwijken van hun eisen, om ze toch iets te laten zien waar ze misschien niet in eerste instantie aan zouden hebben gedacht. Na het bezichtigen van de vier huizen, kiezen de deelnemers één huis waarin ze vijf dagen mogen proef-wonen, waarbij ze zelfs hun eigen vertrouwde spullen mogen meenemen.



Tijdens het proef-wonen leren de kandidaten het huis, het nieuwe dorp, de omgeving en hun buurtbewoners kennen. Ze onderzoeken hoe het leven hun daar bevalt. Aan het einde van de proeftijd maken ze de keuze: blijven ze in de grote stad wonen of hebben ze – voor hetzelfde geld – hun droomhuis gevonden buiten de stad?



‘Voor Hetzelfde Geld’ wordt geproduceerd door ITV Studios en is vanaf maandag 20 mei iedere week om 20.30 uur te zien bij RTL 4.’



Beeld: William Rutten