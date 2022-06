Leren over hypotheken doe je in dit artikel

Wanneer je je goed wilt verdiepen in een hypotheek raak je als snel verdwaald in het bos met alle regels en toepassingen van een hypotheek. Daarom behandelen we in dit artikel alleen de hoognodige informatie die je moet weten als je een hypotheek wilt of gaat afsluiten.

Hypotheek

Een hypotheek is een lening die je kunt afsluiten bij een willekeurige bank. Je hoeft bij het aanvragen dus geen rekening te houden met de bank waar je je betaalrekening hebt. De meeste mensen hebben een hypotheek nodig voor het kopen van een huis, waarbij je huis dan het onderpand is van je lening. De aflosperiode van de hypotheek kan verschillen per bank en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. In meeste gevallen duurt een hypotheek rond de 30 jaar. In deze 30 jaar betaal je rente over je hypotheek, zonder het betalen van rente is het niet interessant voor een bank om een lening aan iemand te geven.

Berekeningen

Of je in aanmerking komt voor het aanvragen van een hypotheek hangt af van verschillende factoren. Daarnaast moet je ook rekening houden met extra kosten voor het aanvragen van een hypotheek, ook wel aankoopkosten genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld taxateurs-, hypotheekadviseurs- en een notariskosten. Wanneer je een hypotheek nodig hebt om een huis te kopen, hangt de hoogte van hypotheek af van de waarde van het huis en kan je tot 100% van de woningwaarde lenen bij de bank. Betaal je meer voor je woning dan dat deze waard is, dan moet je dat zelf financieren. Tijdens je aanvraag kijkt de bank of je zowel nu als in de toekomst de lening nog kunt betalen.

Uitzonderingen

Zoals hiervoor genoemd, kan niet iedereen zomaar een hypotheek aanvragen en krijgen. Daarom enkele uitzonderingen wanneer je geen aanspraak kan maken op een hypotheek bij de bank. Als je korter dan drie jaar zelfstandig ondernemer bent, dan kan je helaas nog geen hypotheek aanvragen. Ook als je je vorige woning met verlies hebt verkocht en je wilt een nieuwe woning kopen om bijvoorbeeld de kosten daarvan te dekken, kan het voor de bank moeilijk zijn om nog een hypotheek aan je te geven. Het risico dat de bank dan neemt is namelijk groter. Daarnaast moet je voor het aanvragen van een hypotheek al je financiën inleveren, houd je dingen verborgen of zijn sommige inkomsten onbekend dan kan het lastig zijn voor een bank zijn om goedkeuring te geven.

