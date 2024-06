Laatst geüpdatet op juni 19, 2024 by Redactie

Les Misérables The Arena Spectacular komt op 14, 15 en 16 februari 2025 naar de Ziggo Dome in Amsterdam voor in totaal 5 shows. De shows zijn onderdeel van de Les Misérables The Arena Spectacular World Tour. De kaartverkoop voor de shows start vrijdag 21 juni om 10uur via Ticketmaster en Eventim.

Les Misérables is de langstlopende musical ter wereld en is wereldwijd door meer dan 120 miljoen mensen in 53 landen gezien. The Arena Spectacular World Tour begint op het moment dat de musical zijn 40e revolutionaire speeljaar ingaat op het Londense West End. Les Misérables The Arena Spectacular bouwt verder op het enorm succesvolle Les Misérables The Staged Concert dat meer dan 200 recordbrekende shows had in Londen. Deze vernieuwde productie krijgt een indrukwekkend ontwerp dat speciaal voor het grote podium is gemaakt. Aan deze spectaculaire productie werken meer dan 110 internationale acteurs, muzikanten en crew mee.



De prachtige iconische muziek van Les Misérables geschreven en gecomponeerd door Boublil en Schönberg, met klassiekers als; I Dreamed a Dream, On My Own, Stars, Bring Him Home, Do You Hear the People Sing?, One Day More, Empty Chairs at Empty Tables, Master Of The House.

Producent Cameron Mackintosh:

“Deze langverwachte wereldtournee zal voor veel bekende internationale musicalsterren een unieke kans zijn om hun favoriete rollen voor korte periodes in verschillende delen van de wereld te spelen, hierdoor krijgen fans de kans om hun favoriete sterren (en de mijne!) te zien in hun favoriete musical. Gedurende het bijna 40-jarig bestaan ​​is deze show het startpunt gebleken voor indrukwekkende carrières van sterren over de hele wereld. Zowel de show als de muziek van Les Mis blijft over de hele wereld prijzen winnen waaronder die van favoriete publieksmusical aller tijden. De euforie tijdens de castreünie-optredens van Les Mis in Londen is legendarisch en blijkt altijd uitverkocht, dus ik kijk ernaar uit dat dit unieke evenement de ultieme manifestatie van Do You Hear The People Sing ooit zal zijn!”

Promoter Frederik van Alkemade:

“We zijn vereerd om het legendarische Les Misérables naar het grote podium te brengen. The beating of the drum, komt perfect tot zijn recht in een zaal als de Ziggo Dome!”

Producent Ruud de Graaf:

“Samen met mijn compagnon en creatief producent Hans Cornelissen hebben wij twee jaar geleden het initiatief genomen om de musical Les Misérables naar Nederland te brengen. Deze succesvolle tour werd overladen met Musical Awards en het won de VriendenLoterij Publieksprijs voor Beste Musical. Dit grote succes vormde voor ons de basis om samen met MOJO nu met trots aan te kondigen dat we volgend jaar deze grote titel voor slechts enkele concerten in een unieke concertversie naar de Ziggo Dome brengen.”

Producent Erwin van Lambaart voegt toe:

“Het is ons gelukt om samen met MOJO, Ruud de Graaf en Hans Cornelissen in een unieke samenwerking, na de zeer succesvolle theaterproductie die wij vorig jaar in de Nederlandse theaters brachten, nu ook deze indrukwekkende concertversie van Les Misérables eenmalig naar Nederland te kunnen brengen. Een uniek groots concert dat geen enkele muziek- en musicalliefhebber zal willen missen en de allerlaatste mogelijkheid voor een hele lange tijd voordat Les Misérables weer integraal in Nederland te zien zal zijn.”

LES MISÉRABLES – THE ARENA SPECTACULAR

Vrijdag 14 februari 2025, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €39,36 (incl. servicekosten)



Zaterdag 15 februari 2025, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 15:00 uur | Entree: Vanaf €39,36 (incl. servicekosten)



Zaterdag 15 februari 2025, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €39,36 (incl. servicekosten)



Zondag 16 februari 2025, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 14:00 uur | Entree: Vanaf €39,36 (incl. servicekosten)



Zondag 16 februari 2025, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 19:00 uur | Entree: Vanaf €39,36 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start op vrijdag 21 juni 2024 om 10:00 uur via Ticketmaster en Eventim.