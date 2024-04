Let op deze 5 zaken bij het kopen van een föhn

Laatst geüpdatet op april 4, 2024 by Redactie

Een föhn, de meeste mensen hebben er wel eentje in huis. Je kunt dit apparaat gebruiken om je haar te drogen als het nog nat is, maar een föhn heeft meerdere functies. Zo gebruiken veel mensen hem bijvoorbeeld ook om hun haar meer volume te geven. Bovendien kun jij je haar ermee in model brengen, waardoor je minder haarproducten nodig hebt. Sta je op het punt om een (nieuwe) föhn te kopen? Let dan altijd op de volgende zaken.

1. Vermogen

Haarföhns zijn verkrijgbaar in allerlei varianten. Sommige mensen kiezen op basis van het uiterlijk, maar dat is niet verstandig. Het is namelijk belangrijk dat je een föhn koopt met het juiste vermogen. Over het algemeen geldt: hoe hoger het vermogen, hoe sneller je haar droog is. Voor welk vermogen je kiest, hangt af van de dikte van je haar. Heb je dun haar? Dan volstaat een föhn met een maximaal vermogen van 1500 watt. Iemand met dik haar kan het beste een föhn kopen met maximaal 2200 watt. Voor mensen met normaal haar volstaat een föhn met een vermogen van 1300 tot 1800 watt.

2. Temperatuur

Zodra je een föhn aanzet, komt er warme lucht uit. De temperatuur kun je vaak zelf regelen, want veel föhns beschikken over meerdere standen. Veel mensen hebben de neiging om voor de hoogste stand te kiezen, maar dat is niet altijd verstandig. Heb je net je haar gekleurd met een haarkleuring? Wees dan voorzichtig met het gebruik van een föhn. Bij haren kleuren moet je bijvoorbeeld voorzichtig zijn met een föhn. Als je dit apparaat op een te hoge temperatuur zet, kan je ‘nieuwe’ haarkleur eerder vervagen.

3. Motor

De motor is iets waar maar weinig mensen naar kijken bij een föhn kopen. Zonde, want dit kan je veel vertellen over de prestaties van het apparaat. Bij föhns wordt onderscheid gemaakt tussen een motor op wisselstroom (AC) en op gelijkstroom (DC). Een haarföhn met laatstgenoemde motor heeft een hoge blaassnelheid, maar maakt relatief veel lawaai. Kies je voor een föhn met AC-motor? Dan is je haar vaak sneller droog. Hier staat wel tegenover dat dit apparaat vaak wat zwaarder is, want een AC-motor weegt meer dan een DC-motor.

4. Haarsoort

De één heeft steil haar en de ander krullen. Je verwacht het misschien niet, maar dit is iets om rekening mee te houden bij het kopen van een föhn. Zo kunnen krullen bijvoorbeeld gaan pluizen als je hier de verkeerde föhn voor gebruikt. Koop daarom een föhn met diffuser als je krullend haar hebt en van plan bent dit te föhnen. Voor steil haar kun je prima een ‘normale’ föhn kopen.

5. Blaasmond

Tot slot is het verstandig om op de blaasmond van een föhn te letten voordat je er eentje koopt. Voor mensen met kort, dun haar is een smalle blaasmond vaak de beste optie. Heb je juist lang en dik haar? Dan heb je meer baat bij een föhn met brede blaasmond. De meeste föhns bevatten beide soorten blaasmonden. Toch kan het geen kwaad om even te kijken welke blaasmonden de föhn bevat die jij op het oog hebt.