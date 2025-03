Let’s Divorce – Eerste scheidingsevent van Nederland

Laatst geüpdatet op maart 6, 2025 by Redactie

Let’s Divorce! gaat in 2025 van start met een knallende eerste editie die plaatsvindt in de Brabanthallen in Den Bosch. Dit allereerste scheidingsevent van Nederland, misschien zelfs wel van Europa, biedt een frisse, scherpe en doeltreffende aanpak – met ruimte voor zowel luchtigheid als de serieuze, soms beladen gesprekken die onvermijdelijk zijn. Scheiden hoeft geen eindeloos gevecht te zijn; met de juiste tools en mindset wordt het een nieuw begin.

Klaar met twijfelen, klaar om écht te kiezen voor jezelf? Let’s Divorce! is een evenement voor iedereen die de knoop wil doorhakken en afscheid wil nemen van een leven dat niet meer werkt. Geen zachte praatjes, maar eerlijke inzichten en praktische stappen om je vrijheid terug te pakken. Of je nu nog wikt en weegt, de eerste stappen wilt zetten, of samen vredig uit elkaar wilt gaan – dit is jouw kans om het scheidingsproces in eigen handen te nemen. Tijd om de toekomst te omarmen, precies zoals jij het wilt.

Scheiden zonder gedoe

Van speeddates met specialisten tot creatieve workshops en inspirerende talks – Let’s Divorce! is dé plek om je scheiding praktisch en mentaal op de rit te krijgen. In de Scheidingslounge staan mediators, advocaten en coaches klaar voor eerlijk advies tijdens speeddate sessies. Voel je frustratie opborrelen? Sloop het verleden in de Smash Your Ex – Room of vier een nieuw begin tijdens de Divorce Cake Cutting Ceremony.

Naast lezingen en panels met de gebruikelijke experts -advocaten, therapeuten, financieel adviseurs- biedt Let’s Divorce ook een verrassende, inspirerende beursvloer. Denk hierbij aan:

Tattoo artists voor cover-ups van oude liefdes

Reisbureaus voor singles-reizen – want wat is er beter dan een nieuwe start maken met een gave reis?

Personal coaches, stylisten, datingexperts

Bedrijven die scheidingsfeestjes organiseren – divorce parties are a thing!

Van vechtscheiding naar zelfbeschikking

“Scheiden betekent niet perse een ellendig einde, maar het is een reset,” zegt initiatiefnemer Simone Vermeer. “Ik weet uit eigen ervaring hoe slopend een (vecht)scheiding kan zijn. Juist daarom wil ik anderen helpen de angst voor het onbekende te overwinnen en inzicht te krijgen in de opties. Let’s Divorce! is er niet om (vecht)scheidingen uit te wissen – soms is conflict onvermijdelijk – maar om iedereen, ongeacht hun situatie, de middelen en ondersteuning te geven om zo sterk mogelijk uit hun scheiding te komen.”

In een tijd waarin celebrity-scheidingen als die van Joe Jonas & Sophie Turner, Angelina Jolie & Brad Pitt en Jennifer Lopez & Ben Affleck breed worden uitgemeten in de media, lijkt het alsof een vechtscheiding onvermijdelijk is. Maar het kan ook anders. Let’s Divorce! biedt een alternatief: een plek waar je grip krijgt op de situatie, je opties leert kennen en ontdekt hoe je verder kunt.

Kracht voor wie vastzit in twijfel

Niet iedereen die dit event bezoekt, heeft de knoop al doorgehakt. Let’s Divorce! is er ook voor wie zich gevangen voelt in een relatie, niet weet hoe alleen verder te gaan of simpelweg bang is voor de volgende stap. Dit event geeft je de kans om te onderzoeken wat je opties zijn, te praten met ervaringsdeskundigen en misschien zelfs de kracht te vinden die je nu nog mist. Want soms is het weten dát je een keuze hebt al genoeg om je vooruit te helpen.

Voor wie is het event?

Of je nu twijfelt, volop in het proces zit of net de deur achter je dicht hebt gegooid – Let’s Divorce! geeft je de inzichten, tools en support om op jouw manier vooruit te gaan. Verwacht geen zware sfeer, maar hands-on oplossingen, empowerment en ja, ook gewoon een goede dosis humor.

Praktische informatie

Locatie: Brabanthallen, Diezekade 2, Den Bosch | Datum: 14 juni 2025

Tickets zijn verkrijgbaar via www.letsdivorce.nl Een standaard ticket is €25,-, een premium ticket (beperkt beschikbaar) waar je toegang krijgt tot exclusieve Q&A’s en intiemere sessies met sprekers en experts – kost € 39,-