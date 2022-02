Wie hebben regelmatig behoefte aan een onderbreking van het dagelijkse leven. Een weekend met je vriendinnen doorbrengen kan veel doen om je te helpen ontspannen, je te heroriënteren, opnieuw contact te maken en gewoon op te frissen. Misschien heb je het al vaker gedaan, misschien staat het nog op je bucketlist, maar het is nooit te vroeg om te plannen! Je moet rekening houden met ieders budget, interesses, behoeften en gevoelens. Hier volgen enkele tips van leuke dingen om in het weekend te doen met je vriendinnen.

Ga op een roadtrip

Roadtrips zijn niet alleen leuk maar ook super verfrissend. Het wordt nog leuker als je een willekeurige bestemming kiest, ergens waar je nog nooit bent geweest. Het is de perfecte manier om contact te maken met de natuur en al het andere dat in je leven gebeurt te vergeten. Zorg ervoor dat je van tevoren een playlist maakt met leuke muziek en neem wat te eten en drinken voor onderweg mee. Ontdek nieuwe steden en dorpen, en het wordt een weekend om nooit te vergeten!

Organiseer een Casino avond

In plaats van erop uit te trekken is een casino avond organiseren niet alleen spannend, maar ook een geweldige manier om jezelf uit te dagen. Het beste is dat je nu met online casino’s het huis niet meer uit hoeft om te genieten van het spelen. Het enige wat je nodig hebt is een computer (of gewoon de smartphone of iPad), een internetverbinding en lekkere hapjes en drankjes. Er zijn zoveel beschikbare spellen, van slots, roulette en blackjack tot poker. Geen idee bij welke casino je moet spelen? Lees dan eerst casino reviews. Dan weet je zeker dat een casino betrouwbaar is en dat het past bij jullie behoeften.

Doe leuke buitenactiviteiten

Voor sommigen is naar buiten gaan, een frisse neus halen, de natuur zien en sporten de favoriete methode om tot rust te komen. We hebben in Nederland genoeg opties met betrekking tot nationale parken en alle activiteiten die ze bieden. Overweeg ze eens voor je volgende weekend met vriendinnen! Of ga naar een locatie waar je een boot kunt huren en verschillende watergerelateerde activiteiten kunt doen, zoals kajakken, kanoën, wildwaterraften, stand-up paddleboarden… je snapt het idee. Of maak een lange wandel- of fietstocht.

Verwen je smaakpapillen

Een weekenduitstapje hoort ontspannend en toegeeflijk te zijn. In plaats van gehaast zelf te koken of eten te laten bezorgen, laat voor de verandering iemand anders het werk doen. Ga lekker uit eten bij een chique restaurant met jullie mooiste outfit aan, of ga relaxed naar een van de vele Foodhallen die te vinden zijn in veel steden in Nederland. Daar kunnen jullie proeven van meerdere keukens, en is er wat voor ieders smaak.

Filmavond

We weten allemaal hoe leuk filmavonden kunnen zijn, vooral in gezelschap van de leukste mensen in ons leven. Je kunt films selecteren waar jullie allemaal van houden of kiezen voor een film uit een genre waar jullie normaal niet naar kijken. Of bingewatch een leuke romantische- of comedyserie. Vergeet de popcorn, drankjes en andere lekkernijen niet!

Fotoshoot

Winkelen en foto’s maken zijn de favoriete bezigheden van vrouwen. Weekends zijn de perfecte tijd om je modellenvaardigheden te kanaliseren terwijl je plezier hebt met je vriendinnen. Je kunt naar de studio gaan of thuis een mini fotoshoot houden. Hoe dan ook, je mag je mooi aankleden, make-up opdoen en er mooi uitzien, wat een uitstekende manier is om je goed te voelen.