Leuke ideeën voor een stoer uitje met jouw vriendinnengroep

Laatst geüpdatet op februari 23, 2023 by Redactie

Heb jij jezelf aangewezen als organisator van het eerstvolgende uitje met de vriendinnengroep? Dit kan best een uitdaging zijn! Veel uitjes zal je al eens gedaan hebben, of passen niet bij de interesses van je vriendinnen. Wanneer je op zoek bent naar een stoer uitje welke je verzekert van de nodige adrenaline, zou je eens naar de arrangementen van Racesquare kunnen kijken. Hier neem je plek in de stoel van een racewagen, om virtueel over een F1 circuit naar keuze te racen. Zeker wanneer je vriendinnen regelmatig naar de F1 races kijken, is dit het overwegen waard. Wie van je vriendinnengroep weet als winnaar over de streep te komen? Het is slechts een van de voorbeelden van uitjes die je kunt overwegen. In dit artikel lees je er meer over.

Het circuit op in een F1 simulator

Bij de keuze voor een F1 simulator kijk je samen met je vriendinnen wie zijn of haar auto het beste onder controle heeft. De simulator biedt je de keuze uit verschillende niveaus, afhankelijk van de ervaring die jij en je vriendinnen hebben met dergelijke spellen. Zo zal het op een laag niveau niet mogelijk zijn om schade te rijden; daar waar dit op een hoger niveau het verloop van de race kan bepalen.

Combineer de race met een gezellig etentje

Wanneer het adrenaline level in je lijf iets gedaald is, kun je aanschuiven voor het diner. Kies uit verschillende arrangementen, om een maaltijd te vinden passend bij jouw vriendinnengroep. In plaats van een diner op locatie, zou je ook de stad in kunnen trekken afhankelijk van de locatie waar je de F1 simulatie plant. Het is heel gezellig om na afloop nog even na te praten over het verloop van de race. Vergeet vooraf niet een kleine prijs te regelen voor de winnaar van de simulatie op het F1 circuit. Kies je voor een race in Zandvoort, of trekken jullie virtueel naar Bahrein?

Klimmen op een klimwand in de buurt

Een alternatief voor het racen op een F1 circuit is het bezoeken van een klimwand. Niet alleen brengt een klimwand de nodige spanning met zich mee; het is ook direct een heel sportief uitje. Wie slaagt erin als eerste boven te komen? Inventariseer vooraf of er mensen met hoogtevrees in de groep zitten, voor hen zal dit uitje minder geschikt zijn. Je hebt geen ervaring nodig voor de klimwand; je wordt hier geholpen door ervaren klimmers.