Levensgebeurtenissen die je kunt gebruiken om jezelf een nieuwe start te geven

Laatst geüpdatet op november 11, 2022 by Redactie

Het zou leuk zijn als het leven altijd zou verlopen zoals we dat wilden, en onze diverse inspanningen zou belonen met eindeloze overwinningen en lofbetuigingen onderweg. Dat is natuurlijk niet wat er werkelijk gebeurt. Wat er feitelijk gebeurt, is meer alsof we strompelen in de richting van onze doelen, onderweg tegen allerlei obstakels botsen en onszelf oppakken als we vallen.



Het leven is standaard altijd “rommelig”. Maar soms worden dingen zo onproductief en turbulent dat wat je echt nodig hebt om je gevoel van mogelijkheden en welzijn terug te krijgen, een ‘nieuwe start’ is. Dus, hier zijn een paar levensgebeurtenissen die je voor dat doel kunt gebruiken.

Lees ook: 5 tekenen van negatieve energie in je leven

Verhuizen naar een nieuw huis

Verhuizen naar een nieuw huis is altijd een soort “nieuwe start”, en het is ook een goede kans om rommel en overtollige bezittingen los te laten. Wanneer je naar een nieuw huis verhuist – en vooral als je ook naar een nieuw gebied verhuist – kun je niet anders dan het feit waarderen dat dit het “begin van iets nieuws” is. Met dat besef sta je voor een splitsing in de weg.



Het ene pad houdt in dat je al je onproductieve oude gewoonten en gedragingen met je meedraagt, terwijl het andere je oproept om ze achter je te laten en een ‘nieuwe jij’ te worden in je nieuwe thuisomgeving.



Een van de beste dingen die je kunt doen om een ​​nieuwe start voor jezelf te maken, is door je rommel op te ruimen en alle items die als aandenken uit het verleden dienen, te verwijderen. Het sorteren van dingen in een stapeltje ‘bewaar’, ‘doneer’ en ‘weggooien’ zal helpen om een ​​spirituele reiniging te krijgen die je kan helpen het verleden los te laten en vooruit te gaan naar je nieuwe leven. Een extra bonus hiervan is dat het verwijderen van items uit je inventaris een verhuizing ook een stuk gemakkelijker zal maken, omdat je minder spullen hoeft te vervoeren.



Als je verhuist naar een andere stad, of zelfs staat en land, biedt dit nog meer mogelijkheden voor een nieuwe start. De afstand tussen je oude en nieuwe locaties kan dienen als een barrière tussen je nieuwe en oude ik. Als je om verschillende redenen mensen in je leven wilt uitschakelen, doe dat dan. Het is misschien moeilijk, maar doorgaan met mensen die je tegenhouden, kan de springplank zijn die je nodig hebt.



Verhuizen naar een nieuwe locatie waar niemand enig idee heeft van het type persoon dat je bent, kan heel bevrijdend zijn, omdat je voor het eerst in een tijdje je imago en persoonlijkheid kunt herbouwen tot iets dat meer representatief is voor jezelf. Het kan je helpen je gewoonten en levensstijl te veranderen in degene die je wilt.



Om je het gevoel te geven dat je herboren wordt tijdens een verhuizing, kun je er ook voor kiezen om geen eerdere meubels en decoraties mee te nemen, maar in plaats daarvan opnieuw te beginnen met nieuwe spullen. Dit is een wat duurdere optie, dus doe het alleen als het bij jouw financiële situatie past. Alles wissen en opnieuw beginnen met je interieurontwerp kan echter een grote verandering in je leven en mindset betekenen. Als je dit doet, voelt je huis misschien een paar dagen of weken als een hotel, maar uiteindelijk zul je je op je gemak voelen in je nieuwe omgeving en hopelijk meer op je gemak met je nieuwe zelf.

Het verlies van een baan

Mensen beschouwen het verlies van een baan niet vaak als een “kans” als zodanig, maar hoeveel van ons blijven in banen die we haten, in plaats van onze dromen na te jagen, alleen vanwege momentum en traagheid? Als je baan je laat gaan, kan dat net zo goed dienen als de motivatie om te realiseren wat je echt wilt in het leven, en erop uit te gaan om dat na te streven.



Het valt niet te ontkennen; de onzekerheid en het gevoel van waardeloosheid rond ontslagen worden is niet leuk om te ervaren. Hoe je op dit gevoel reageert, kan echter een geweldige boost zijn voor verandering. Sommige mensen kunnen besluiten zich te wentelen in de mislukking en een zelfdestructieve persoonlijkheid aan te nemen, waarbij ze deze ene tegenslag gebruiken om hun gevoelens te valideren dat ze niet goed genoeg zijn.



Je moet sterk zijn om dit gevoel te vermijden en het in plaats daarvan te gebruiken als inspiratie om aan jezelf te werken en een positie te vinden die je leuk vindt en waarin je je gewaardeerd voelt. In plaats van meteen terug te duiken in een andere baan waar je absoluut een hekel aan hebt, neem je een gok en probeer je iets anders. Zelfs als je snel een andere baan moet nemen om de rekeningen te betalen, moet je in ieder geval je perspectief bijstellen en gaan werken aan een nevenactiviteit om de weg vrij te maken voor een andere toekomst.



Een van de beste dingen die je kunt doen om je te helpen je denkwijze te veranderen en jezelf voor te bereiden op een verandering in omstandigheden, is het behalen van een kwalificatie. Deze kwalificatie kan meer vacatures voor je openen, omdat het je een meer wenselijke kandidaat zal maken op welk gebied je ook wilt gaan, en je opties vergroten.



Als je denkt dat het behalen van een geheel nieuwe kwalificatie een te grote stap is om een ​​nieuwe start te maken, kun je op verschillende manieren in jezelf investeren. Een van de beste dingen die je kunt doen, is tijd besteden aan het leren van een nieuwe vaardigheid die je kan helpen een nieuwe baan te vinden.



De teleurstelling van het verliezen van een baan gebruiken om je te motiveren om aan jezelf te werken en je vaardigheden op te bouwen om een ​​nieuwe rol aan te gaan, is een goede manier om je te helpen een nieuwe start in je leven te maken.

Lees ook: 10 voordelen van verandering en waarom we het zouden moeten omarmen

Het begin van een relatie

Relaties zijn een van de fundamentele componenten van het leven zelf, en elke romantische relatie veroorzaakt veranderingen bij beide deelnemers – idealiter ten goede. Wanneer je een serieuze relatie begint, kan je leven een ander perspectief krijgen. Dit geldt vooral als je jong bent. Plots is het niet meer zo aantrekkelijk om in het weekend te feesten als het ooit was. Misschien is het tijd om plannen voor de langere termijn te maken, en misschien is een bezoek aan een museum of een toneelstuk een goed alternatief voor uitgaan.



Het wereldbeeld van je partner zal ongetwijfeld de jouwe beïnvloeden, wat betekent dat je prioriteiten zullen verschuiven en dat je verlangens zullen veranderen. Dit is de reden waarom zoveel mensen groeien en veranderen na een langdurige relatie.

Dit betekent natuurlijk niet dat je moet veranderen voor je partner, want buigen voor wat ze willen dat je bent, is ongezond en niet de basis van een goede relatie. Door van hen te leren en hun goede eigenschappen over te nemen, kun je je echter als persoon ontwikkelen en jezelf een nieuwe start geven.



Deze veranderingen kunnen ook heel eenvoudig zijn. Voordat je bijvoorbeeld een relatie kreeg, heb je misschien niet veel aandacht besteed aan de netheid van je huis. Nadat je een relatie bent begonnen, merk je misschien dat je hebt geleerd schoner te zijn om een ​​betere omgeving voor jullie twee te creëren. Een andere kan zijn dat je voor een relatie niet zo gezond at, en regelmatig koos voor afhaalmaaltijden en kant-en-klaarmaaltijden. Nadat je je aan een partner hebt verbonden, merk je misschien dat je meer voor je eten zorgt.



Deze kleine gebieden van groei en ontwikkeling lijken misschien minuscuul; echter, na verloop van tijd en in combinatie met andere veranderingen, zal dit allemaal leiden tot een significante verandering in hoe je vroeger je leven leidde, wat een nieuwe start oplevert.



Als je het toelaat, kan een relatie echt een enorme motivatie zijn om jezelf te veranderen en een nieuwe start te geven, zorg er gewoon voor dat je niet verandert om je partner te plezieren. Je zou deze veranderingen moeten willen maken om een ​​beter mens te worden.