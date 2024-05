Lexa introduceert Live Speed Dating voor oprechte ontmoetingen

Laatst geüpdatet op mei 16, 2024 by Redactie

Datingservice Lexa introduceert Live Speed Dating. Een nieuwe innovatieve methode die singles de mogelijkheid biedt om online snel en ontspannen met elkaar in contact te komen, met als doel oprechte interacties te bevorderen en het proces van kennismaking te versnellen.

Lees ook: Tips voor het maken van een goede indruk op een eerste date

Blinddate

Met Live Speed Dating kunnen Lexa-gebruikers deelnemen aan speeddate-evenementen en andere singles ontmoeten die in de buurt wonen, zonder vooraf hun uiterlijk te zien. De camera staat uit, dus het draait geheel om de stem, humor en karakter, waardoor singles elkaar beter kunnen leren kennen en echte chemie kunnen ontdekken.



“De Speed Dating-tool biedt zowel emotionele als rationele voordelen voor gebruikers. Het is minder stressvol dan traditionele dating omdat het gebaseerd is op leuke ijsbrekervragen en draait om persoonlijkheid in plaats van uiterlijk. Bovendien helpt het format mensen om sneller een match te vinden, waardoor kostbare tijd wordt bespaard.” Aldus Damien Mollers, Marketing Manager Multi-Market Meetic Europe.

IJsbrekervragen

Singles hoeven niet zelf na te denken over gespreksstof, de nieuwe functie biedt vragen die tijdens het speeddaten worden gesteld. Ze zijn getimed om gesprekken te bevorderen en luchtig te houden, maar bieden toch diepgaande inzichten in de andere persoon. Dit stelt deelnemers in staat om direct te bepalen of er een potentiële klik is.

Lees ook: Tien rode vlaggen op een eerste date

Nieuwe mogelijkheden

De introductie van de Live Speed Dating-tool sluit aan bij het doel van de datingservice om innovatieve en doeltreffende methoden te bieden waarmee singles elkaar kunnen ontmoeten en oprechte relaties kunnen opbouwen.



Singles die willen deelnemen aan Lexa Live Speed Dating kunnen dat doen op zondagavonden van 18.00 tot 22.00 uur in de Lexa app.