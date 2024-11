Lezen: ‘Ligt het aan mij, of hoe zit het?’

Laatst geüpdatet op november 12, 2024 by Redactie

Het is dé boekentrend van dit moment: healing fiction. Het nieuwe genre waaide van Korea over naar Japan en stijgt inmiddels ook in Europa in populariteit. Door middel van herkenbare personages en situaties kunnen lezers zich makkelijk identificeren; wat erkenning en troost biedt, maar ook uitnodigt om te reflecteren. Auteur Eiline Splinter slaat ook in Nederland een brug tussen fictie en zelfreflectie en schreef het verhalend zelfhulpboek Ligt het aan mij, of hoe zit het?.



Eiline Splinter vertelt: “Ik wilde niet het zoveelste zelfhulpboek schrijven, maar echt iets nieuws toevoegen. Een boek waarin je jezelf en anderen herkent in de personages, dat ons laat zien dat we meer op elkaar lijken dan we verschillen. Om dat te bereiken koos ik voor een verhalende vorm, zodat je als lezer echt meeleeft en -leert. Zo kun je, net als de hoofdpersonen, ontdekken hoe je jezelf blijft in een wereld vol verwachtingen en hoe we ook elkaar daarin kunnen ondersteunen. Ik bleek toen, eigenlijk zonder het te weten, een van de eerste Nederlandse healing fiction boeken geschreven te hebben.”

Over Ligt het aan mij, of hoe zit het?

Hoofdpersoon Hugo leidt een comfortabel en overzichtelijk bestaan, voor hem geen groots en meeslepend leven. Maar soms bekruipt hem het ver- langen om, net als anderen, meer uit het leven te halen. Dromen na te jagen. Succesvol te zijn. ‘Is dit alles?’, vraagt hij zich soms af. Meestal vliegen de dagen echter voorbij zonder dat hij hierbij stilstaat. Tot die ene dag waar- op zijn succesvolle broer dringend om zijn hulp vraagt. Vanaf dat moment verandert zijn leven in een ware rollercoaster en wordt hij gedwongen om zijn leven en verwachtingen ervan onder de loep te nemen. Wie is hij nou eigenlijk zelf en wat is echt belangrijk in zijn leven?



Dit zelfhulpboek is verhalend geschreven om je als lezer mee te nemen in Hugo’s zoektocht naar antwoorden. Via zijn herkenbare, soms ongemakkelijke maar ook grappige ervaringen kun je ook meer over jezelf ontdekken. Over wie jij zelf bent, wie je wilt zijn, en hoe jij omgaat met jezelf en anderen.



De meeslepende verhaallijn is gecombineerd met korte reflecties, hapklare theorieën en praktische oefeningen aan het einde van elk hoofdstuk. Hierdoor leef je niet alleen mee met Hugo en de andere personages, maar leer je ook van hen hoe je jezelf kunt blijven in een wereld vol verwachtingen. Je ontdekt hoe je zelf vol vertrouwen het leven tegemoet gaat en hoe je, in een wereld die van ons allemaal veel vraagt, ook elkaar daarbij tot steun kunt zijn.



