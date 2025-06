Ontdek het Liebliche Taubertal met de camper of caravan

Laatst geüpdatet op juni 13, 2025 by Redactie

Het Liebliche Taubertal in Zuid-Duitsland maakt zijn naam meer dan waar. De Tauber kronkelt door een landschap van wijngaarden en bossen, afgewisseld met pittoreske middeleeuwse stadjes, charmante vakwerkhuizen, imposante kastelen en barokkloosters. Fietsers en wandelaars kunnen hier genieten van rust, cultuur en gastvrijheid. Onderweg lonken wijnboerderijen en brouwerijen met heerlijke lokale specialiteiten. Van Rothenburg ob der Tauber tot Wertheim: de Taubervallei is een perfecte bestemming voor levensgenieters – en ook voor iedereen die met de camper of caravan onderweg is.

Historisch Weikersheim

Het idyllische stadje Weikersheim is de ideale uitvalsbasis om de Taubervallei te verkennen. Bezoek het indrukwekkende renaissancekasteel met zijn prachtig bewaarde kamers, en wandel door de barokke kasteeltuin vol bloemen, fonteinen en oranjerieën. De omliggende natuur, met glooiende heuvels en wijngaarden, leent zich perfect voor wandel- of fietstochten. Stap op de fiets en ontdek een aantal etappes van Liebliches Taubertal – Der Klassiker, een van de weinige fietsroutes die door de ADFC (Duitse fietsersbond) de maximale beoordeling van 5 sterren heeft gekregen. Dankzij de uitstekende, vaak vlakke fietspaden kun je in alle rust genieten van de schoonheid van de regio. Dankzij de Tauberbahn, waarin fietsen doordeweeks na 9 uur en in het weekend gratis mee mogen, of de fietsbus die in het seizoen vier dagen per week tussen Weikersheim en Rothenburg ob der Tauber rijdt, worden de mogelijkheden om de interessante streek te leren kennen nog een stuk groter.

Fijne 4-sterrencampings

Net buiten Weikersheim, in het charmante wijnplaatsje Laudenbach, ligt 4-sterrencamping Schwabenmühle. De op een schiereiland gelegen camping wordt omgeven door glooiende heuvels. Het terrein van twee hectare beschikt over ruime staanplaatsen. In de sfeervol gerenoveerde, voormalige watermolen bevinden zich de receptie en modern sanitair. Schwabenmühle is bovendien goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Iets verder van de rivier ligt een andere 4-sterrencamping: Camping Paradies Franken. Deze bevindt zich in een landelijke omgeving en draagt met trots een eco-label. In het restaurant op het terrein worden streekgerechten uit Franken geserveerd. Interessante steden zoals Würzburg, Rothenburg ob der Tauber en Weikersheim zijn binnen een half uur met de auto te bereiken.

Kuuroord Bad Mergentheim

Het stadsbeeld van Bad Mergentheim wordt gedomineerd door het imposante Residenzschloss en de statige herenhuizen. Het kuurpark en het moderne thermencomplex vormen een waardevolle aanvulling op de uitstekende fiets- en wandelmogelijkheden in de regio. In de omgeving zijn circa 30 wandelroutes te ontdekken. Tijdens een wandeling geniet je van prachtige uitzichten over wijngaarden, bossen, weiden en de meanderende rivier. Of je nu kiest voor een etappe van de langeafstandswandelroute Panoramaweg of een kortere rondwandeling in de buurt – onderweg zijn er volop culturele pareltjes te bewonderen. Bezoek bijvoorbeeld de beroemde Stuppacher Madonna van Matthias Grünewald of het indrukwekkende Maria-altaar van Tilman Riemenschneider in Creglingen. Vlak bij het kuurpark en het thermencomplex ligt een goed uitgeruste camperplaats met ruimte voor 30 campers.

Met de camper logeren bij de wijnboer

De bijna 100 kilometer lange Tauber slingert te midden van schilderachtige wijnhellingen. In het Taubertal wordt op ruim 1.000 hectare witte wijn geproduceerd met druivensoorten als Müller-Thurgau en Silvaner. Naast klassieke rode en witte wijnen zijn hier ook Weißherbst en rosé te vinden. Bijzonder zijn de Schillerwein en Rotling, wijnen die worden gemaakt van een combinatie van blauwe en witte druiven. In de omgeving van Weikersheim zijn verschillende wijnboerderijen waar je met je camper kunt overnachten. Zo kun je bijvoorbeeld terecht bij Weingut Ehrmann, waar je met uitzicht op de Taubervallei tussen de wijnranken staat. In de vinotheek kun je de wijnen uiteraard proeven. Ook Weingut Hofäcker in Queckbronn biedt wijnproeverijen aan. Hofgut Grimm gaat nog een stap verder: naast biologische wijnen produceren ze hier ook hun eigen graanproducten. Deze vormen de basis voor smaakvolle gerechten in hun gezellige wijnrestaurant.



Informatie over nog meer campings en camperplaatsen in het Taubertal tussen Rothenburg en Wertheim of Freudenberg am Main vind je op: www.liebliches-taubertal.de/Uebernachten/Camping-Wohnmobil.html.



Beeld: Met de camper toeren door het Taubertal bij Reicholzheim © Liebliches Taubertal – Chris Frumolt