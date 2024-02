Liefde gaat door de maag: twee derde van de Nederlanders vindt het aantrekkelijk als date of partner zich uitslooft in de keuken

Laatst geüpdatet op februari 7, 2024 by Redactie

Met Valentijnsdag in aantocht doemen de cadeau- en tiplijstjes overal op. Maar: staan we nog wel stil bij “de dag van de liefde”? En nog belangrijker, waar letten Nederlanders eigenlijk op bij de zoektocht naar een potentiële partner? Gaat liefde door de maag? HelloFresh zocht het voor je uit.



Valentijnsdag – de dag van de liefde, voor velen ook flauwekul. Zeven op de tien Nederlanders (70%) ervaart Valentijnsdag als te commercieel of te duur (44%). De meerderheid (53%) besteedt dan ook geen aandacht aan Valentijn. Drie op de vijf (61%) ondervraagden geeft aan dat zij liever hun geliefde(n) het hele jaar door verrassen in plaats van alleen op Valentijnsdag.



Toch viert één op de vijf Nederlanders het wél, en dat zijn met name jongeren en jongvolwassenen. Een kwart van de Nederlanders tot 55 jaar zegt aandacht aan Valentijnsdag te besteden. De 55-plussers zien er minder heil in, daarvan zegt slechts 14% iets met Valentijnsdag te doen.

Eerlijkheid duurt het langst

Of je nou wel of geen Valentijnsdag viert, hoe vind je die liefde? Wat maakt een date of (potentiële) partner eigenlijk aantrekkelijk voor de Nederlanders? Dit zijn de belangrijkste eigenschappen volgens het onderzoek:



1. Dat iemand eerlijk is (88%)

2. Dat iemand lief is (85%)

3. Dat iemand loyaal is (84%)

4. Dat iemand grappig is (71%)

5. Dat iemand me soms verrast (58%)



Naast lief en eerlijk zijn, tellen kookkunsten ook mee in de keuze voor een partner. Maar liefst 35% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat iemand goed kan koken en twee derde vindt het aantrekkelijk als iemand zijn/haar best doet in de keuken. Voor 44% versterkt het zelfs de relatie als de ander voor hen kookt.



Maar het draait niet alleen om kookkunsten; ook eetgewoonten spelen een belangrijke rol. Voor 47% van de Nederlanders onthullen eetgewoonten veel over iemands persoonlijkheid. Bijna de helft (48%) knapt af op bepaalde eetgewoonten, vooral vrouwen (55%) blijken hier gevoeliger voor dan mannen (41%). 47% van de Nederlanders knapt af op iemand die niet open staat voor nieuwe ingrediënten of gerechten, terwijl 48% afhaakt als iemand niets lust.



Commercieel of niet, je date of partner deze Valentijn verrassen met een zelfbereide maaltijd is altijd een goede zet. Iris Hulshof, receptontwikkelaar bij HelloFresh legt uit: “De meerderheid van de Nederlanders (55%) is onder de indruk als zijn/haar partner iets nieuws op tafel zet. Experimenteer eens met ingrediënten zoals avocado of walnoten, beide zijn erg goed voor je hart! Of ga all-in met een zelfgemaakte kaasfondue voor een écht cheesy valentijnsdiner. Doe er je voordeel mee!”