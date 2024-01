Liefde gooit de hersenen door elkaar en wetenschappers kunnen ons nu vertellen waarom

Laatst geüpdatet op januari 12, 2024 by Redactie

Liefde is blind, zo luidt het gezegde, en dankzij een Australisch onderzoek dat de eerste ter wereld is, zijn we nu een stap dichter bij het begrijpen waarom. Het is bekend dat romantische liefde de hersenen verandert, waardoor het zogenaamde liefdeshormoon oxytocine vrijkomt, verantwoordelijk voor de euforie die we voelen als we verliefd worden.

Nu hebben onderzoekers van de ANU, de Universiteit van Canberra en de Universiteit van Zuid-Australië gemeten hoe een deel van de hersenen verantwoordelijk is voor het op een voetstuk plaatsen van onze geliefde in die eerste roes van romantiek. In ’s werelds eerste onderzoek naar het verband tussen het gedragsactivatiesysteem (BAS) van het menselijk brein en romantische liefde, ondervroegen onderzoekers 1556 jonge volwassenen die zich identificeerden als ‘verliefd’.



De enquêtevragen waren gericht op de emotionele reactie op hun partner, hun gedrag om hen heen en de nadruk die zij vooral op hun geliefde legden. Het blijkt dat als we verliefd zijn, onze hersenen anders reageren. Het maakt het voorwerp van onze genegenheid tot het middelpunt van ons leven.



ANU-hoofdonderzoeker en promovendus Adam Bode zegt dat de studie licht werpt op de mechanismen die romantische liefde veroorzaken.



“We weten eigenlijk heel weinig over de evolutie van romantische liefde”, zegt Bode. Als gevolg hiervan is elke vondst die ons iets vertelt over de evolutie van de romantische liefde een belangrijk stukje van de puzzel dat nog maar net is begonnen.”



‘Er wordt gedacht dat romantische liefde zo’n vijf miljoen jaar geleden voor het eerst ontstond, nadat we ons hadden afgesplitst van onze voorouders, de mensapen. We weten dat de oude Grieken er veel over filosofeerden en het zowel als een verbazingwekkende als traumatische ervaring erkenden. Het oudste gedicht dat ooit is teruggevonden, was in feite een liefdesgedicht daterend uit ongeveer 2000 voor Christus.”



Universitair hoofddocent en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Canberra, dr. Phil Kavanagh, zegt dat het onderzoek aantoont dat romantische liefde verband houdt met veranderingen in gedrag en emoties.



“We kennen de rol die oxytocine speelt in romantische liefde, omdat we golven ervan door ons zenuwstelsel en onze bloedbaan laten circuleren als we met dierbaren omgaan”, zegt dr. Kavanagh.



“De manier waarop geliefden een bijzonder belang krijgen, is echter te danken aan de combinatie van oxytocine en dopamine, een chemische stof die door onze hersenen vrijkomt tijdens romantische liefde. In wezen activeert liefde paden in de hersenen die verband houden met positieve gevoelens.”

De volgende fase van het onderzoek omvat het onderzoeken van de verschillen tussen mannen en vrouwen in hun benadering van liefde, en een wereldwijd onderzoek waarin vier verschillende soorten romantische minnaars worden geïdentificeerd.