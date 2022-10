Liever een goed gesprek dan foto’s voor singles in Nederland

Laatst geüpdatet op oktober 27, 2022 by Redactie

Zou jij op date gaan met iemand zonder eerst een (online) goed gesprek te hebben gehad? Datingapps kunnen als oppervlakkig gezien worden als je enkel afgaat op profielfoto’s. Hoewel de inhoud van profielen steeds belangrijker wordt, is het sociale contact tussen twee singles cruciaal voor een potentiële date. Uit onderzoek van datingservice Lexa blijkt dat voor bijna tweederde van de Nederlandse singles een oprecht en goedlopend gesprek de belangrijkste reden is om op date te gaan met iemand.

Foto’s belangrijk voor jezelf, maar niet voor de ander

Lexa vroeg aan online datend Nederland wat het belangrijkste onderdeel van je eigen datingprofiel is om een goede indruk te maken op de ander. Maar liefst 70% vindt de foto’s op eigen profiel (zeer) belangrijk. De potentiële date denkt daar dan weer anders over. We beoordelen namelijk in de meeste gevallen niet op foto’s. Niet alles draait om het uiterlijk, want slechts 29% vindt goede foto’s een reden om af te spreken.

Het hart van single Nederland smelt veel sneller bij een goed gesprek. Voor 63% van de daters is dit dé reden om hun match te ontmoeten. Extra punten worden gescoord door betrokkenheid te tonen aan de ander en het spontaan delen van de dag. Lekker eten, iets grappigs meegemaakt, een goede film gezien of naar een concert geweest… Sharing is caring!

Gekeurd door vrienden?

Het is zover, jouw date staat gepland! En dat delen we graag! Waar één op de vijf de goedkeuring van ouders zoekt, kiest 70% ervoor om dit te delen met een beste vriend of vriendin. En ja, dat gebeurt toch veelal door het laten zien van foto’s (86%). Toch vertelt 55% ook over de gesprekken die ze met hun match hebben gehad, en deelt 47% ook de interesses van de date.