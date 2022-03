Liever slonzen dan sponsen: merendeel Nederlanders laat auto vaak vies

Nu het Saharazand wederom is neergedaald op de autoruiten, zie je wie zijn ramen lapt en auto wast, maar vooral: wie dat niet doet. Hoe staat het eigenlijk met de poetsperikelen van Nederlanders? Uit onderzoek van online verzekeraar Allianz Direct blijkt dat veel Nederlandse automobilisten nooit (21%) of slechts eens in de paar maanden (43%) door de wasstraat rijden. En dat is opvallend, want schijnbaar vinden we een schone auto wel belangrijk (64%).

Geen boenbeurt voor de bolide

Wie niet door de wasstraat rijdt, kan de tuinslang en een emmer pakken Toch blijken we erg lui met de spons en laten we zelf niet graag de handen wapperen als het op het boenen van de auto aankomt: 27% laat de poetsdoek in het keukenkastje en wast nooit de auto, naast 35% die dit eens in de paar maanden doet. Slechts een kleine tiende (7%) van de Nederlanders maakt de buitenkant van de auto ongeveer één keer per week of vaker schoon. Een derde (28%) vindt het zelfs leuk om de auto zelf te wassen.

Lees ook: Fiat 500, de tijdloze klassieker nu ook met stekker verkrijgbaar

Gelukkig komt het interieur van de ‘heilige koe’ er iets beter vanaf. Bijna de helft (46%) ruimt bonnetjes, blikjes, wikkels van snoep en andere rommel eens in de paar maanden op en geeft zijn of haar bolide ook aan de binnenkant een schoonmaakbeurt. Een ruime kwart (27%) doet dit zelfs één keer per maand. Meer dan de helft (62%) maakt de auto van binnen het liefst zelf schoon in plaats van gebruik te maken van een service.

Zichtbaar vies? Tijd om te wassen

De voornaamste reden om door de wasstraat te rijden (63%) of om de auto zelf te wassen (47%) is als de auto zichtbaar vies is. Ook speelt tijd een belangrijke rol. Een ruimte kwart (27%) rijdt door de wasstraat als daar tijd voor is, voor mensen die de auto zelf wassen bedraagt dit zelfs 43%. Eén op de tien heeft een vast moment voor een bezoek aan de wasstraat (10%). Eenzelfde aandeel heeft een vast moment om zelf de auto te wassen (9%).

We stappen liever niet in bij de sloddervos

Opvallend is dat de helft van de Nederlandse automobilisten liever niet in andermans auto stapt als deze rommelig of vies is. Zelfs twee vijfde van de Nederlanders (40%) denkt dat mensen met slordige auto’s over het algemeen zelf ook slordig zijn.