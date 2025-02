Vijf lifehacks voor kattenbezitters

Laatst geüpdatet op februari 20, 2025 by Redactie

Het dagelijks leven met een kat biedt veel vreugde, maar ook enkele uitdagingen. We hebben daarom een ​​handvol eenvoudige alledaagse lifehacks voor kattenbezitters verzameld, die kunnen bijdragen aan een harmonieus en gelukkig leven met je kat.

1. Zet bloempotten en decoratieartikelen vast

Bloempotten en decoratieve voorwerpen op de vensterbank of andere plekken waar de kat bij kan, leiden vaak een gevaarlijk leven. Hoewel katten experts zijn in het elegant omzeilen van obstakels, gaat er vaak iets mis tijdens spannende speel- en plezierrondes. Een gemakkelijke manier om ongelukken te voorkomen, is door de items met dubbelzijdig plakband te bevestigen. Een andere tip is om voorzichtig te zijn en de spullen naar een plank te verplaatsen die niet toegankelijk is voor de kat.

2. Kunstkaars

De gloed van kaarsen zorgt voor een gezellige sfeer in huis, maar de sfeer kan snel omslaan als de kat de kaars omstoot of per ongeluk zijn staart verbrandt. Een tip is om te investeren in kunstkaarsen van goede kwaliteit. Andere voordelen van dergelijke lampen zijn dat ze beter zijn voor het binnenklimaat en dat je je minder zorgen hoeft te maken of je er wel aan hebt gedacht ze uit te zetten.

3. Kledingrollen, kledingrollen en nog eens kledingrollen

Als katteneigenaar weet je dat er overal in huis kattenharen zitten, hoe vaak je ook stofzuigt. Als je een kat hebt die graag op schoot ligt, is het waarschijnlijk niet ongebruikelijk dat er ook veel kattenhaar op je kleding terechtkomt. Koop voldoende kledingrollen en houd ze bij de hand waar je ze nodig hebt. Andere tips zijn om de kat elke dag te borstelen om op deze manier wat losse haren kwijt te raken, of wat dacht je van het kopen van een vloerkleed voor op de bank in dezelfde kleur als de kat?

4. Activeer de kat

Wordt je ’s nachts gestoord door je kat? Misschien galoppeert hij heen en weer buiten de slaapkamerdeur, of valt hij je voeten aan als ze uit de dekens steken? Een goede tip is om ervoor te zorgen dat je kat zowel zijn lichaam als zijn hoofd heeft gebruikt voordat hij/zij naar bed gaat. Quality time samen met spelletjes, trucs en hersenkrakers is geweldig om te hopen op rustigere nachten. Dit versterkt ook de goede relatie tussen je kat en jou.

5. Leer de kat om op afroep te komen

Een nuttige lifehack voor wie een kat heeft, is door de kat te leren komen wanneer je hem roept. Vind je favoriete lekkernij en beslis welk geluid je wilt gebruiken. Bedenk dat het geluid ver weg moet klinken. Het kan bijvoorbeeld de naam van de kat zijn, een fluitend geluid of een hondenfluit. Begin met een korte afstand en vergroot geleidelijk de afstand totdat de kat je niet meer kan zien. Katten zijn slimme dieren en het duurt niet lang voordat ze beseffen dat het geluid betekent: “Kom, want dan krijg je wat lekkers!”. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je kat iets te lang buiten heeft gewandeld of zich binnen of buiten heeft verstopt.