Linzen: gezondheidsvoordelen en kookideeën

Als we aan peulvruchten denken, is een van de eerste die in ons opkomt linzen. Ze zijn gemakkelijk en snel te koken, ze zijn aanwezig in de keuken van vele culturen en ze voeren ons terug naar de tijd van onze moeders en grootmoeders. Linzen zijn gezond vanwege hun lage natrium- en suikergehalte en hun hoge gehalte aan eiwitten, ijzer, vezels, antioxidanten, micronutriënten… kom op, ze zijn een superfood.

We gaan enkele van de voordelen uitleggen:

Vanwege het hoge gehalte aan vitamine B en foliumzuur beschermen linzen gezonde cellen en helpen ze hypertensie onder controle te houden. Bovendien helpt het bij zwangere vrouwen bij de vorming van de ruggengraat en hersenen van de baby, een zeer belangrijke fase van de zwangerschap.



Ze bevatten weinig vet, dus ze hebben een plaats in elk hypocalorisch dieet. Door de grote hoeveelheid vitamines en mineralen is het een complete voeding die perfect past in een dieet.



Ze zijn een bron van ijzer, dus linzen helpen bloedarmoede te voorkomen. IJzer is ook essentieel bij de uitwerking van hormonen en bindweefsels. Voor een betere opname van ijzer, combineer je linzen met voedsel dat rijk is aan vitamine C, zoals paprika’s.



Ze hebben veel vezels. Vezels werken nauw samen met de darmflora, de groep bacteriën die in de darm leven en verantwoordelijk zijn voor het verwerken van sommige moeilijk verteerbare voedingsmiddelen, het opnemen van voedingsstoffen en het vormen van een complex ecosysteem dat zichzelf reguleert en het evenwicht handhaaft.



Ze bevatten veel mineralen: fosfor, magnesium, zink, calcium en kalium. Deze mineralen brengen de PH van de huid in evenwicht, versterken het immuunsysteem, helpen het zenuwstelsel, bevorderen de juiste opname van essentiële vitamines en verwijderen overtollig zout en vocht uit het lichaam, naast vele andere voordelen.

Trucs en ideeën voor het koken van linzen

Nu je ze kent, is een andere stap om van ze te houden, ze te behandelen zoals ze verdienen. Daarom gaan we je een paar trucjes geven zodat het koken perfect is en je kunt genieten van wat linzen op hun punt:

Wel of niet weken?

Dat is de vraag. Linzen kunnen worden gekookt zonder ze eerst te weken, dus ze zijn perfect om als basisstuk in onze voorraadkast te hebben. Voor een spectaculair resultaat is het echter aan te raden om ze minimaal vier uur te laten weken. Een fantastische truc om peulvruchten te kunnen eten wanneer we maar willen zonder bijzonder vooruitziend te zijn, is door ze te weken en vervolgens in te vriezen. Je hebt ze dan binnen handbereik wanneer je maar wilt!



De juiste hoeveelheid water

De juiste hoeveelheid water is een heel belangrijk onderdeel en het ideaal is om het vanaf het begin correct te berekenen. Als je halverwege het proces water toevoegt, kunnen de linzen hun schil verliezen. Het is duidelijk dat we geen exacte maat kunnen geven omdat het afhangt van de hoeveelheid linzen, maar we kunnen je een verhouding geven die werkt: het water moet meer dan 3 vingers van de linzen zijn.

Langzaam vuur

Koken op laag vuur verbetert de smaak van onze linzen en zorgt ervoor dat ze veel beter mengen met de rest van de ingrediënten waarmee ze de pan delen.

Geschud, niet geroerd

Als linzen beginnen te koken, is het ideaal om de braadpan bij de handgrepen te pakken en zachtjes te schudden. Als je met de lepel roert, breken ze en verliezen ze hun consistentie.

The sky is the limit

Een goed langzaam gegaard roerbakgerecht is de basis van elke linzenstoofpot, maar laat het je creativiteit niet beperken. Experimenteer met kruiden, voeg rijst toe of verander de ingrediënten naar wens. In sommige Latijns-Amerikaanse landen eten ze ze zelfs met chilipepers, wees nooit bang om nieuwe dingen te proberen!

Linzen zijn veel meer waard dan stoofschotels! Ze zijn geweldige bondgenoten om een ​​licht, gezond, eenvoudig en vers dieet voor de zomer te behouden. Dankzij hun veelzijdigheid en eenvoud beschouwen we ze graag als “De Nieuwe Pasta”, en als je ook geen tijd hebt om ze te koken, kun je een pot gekookte linzen openen en een heerlijke salade of of het hoofdingrediënt van een heerlijke hummus hebben.