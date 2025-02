Lips Don’t Lie: De Must-Try Lip Trends van 2025

Laatst geüpdatet op februari 11, 2025 by Redactie

Van glossy lip looks tot statement cherries – dit zijn de Must-Try Lip Trends van 2025 die jouw look naar een hoger niveau tillen.

The Black Cherry Effect

Donker, mysterieus en onweerstaanbaar – Black Cherry is dé kleurtrend van 2025 en verovert inmiddels beautycases wereldwijd. En wat is een betere manier om deze trend te omarmen dan met Clinique’s nieuwe Black Honey Pop Lip & Cheek Oil?



Na de iconische Black Honey Almost Lipstick introduceert Clinique nu een multifunctionele olie voor lippen én wangen, met een frisse, glanzende finish. De zachte tint flatteert elke huidtint en geeft een moeiteloos chique uitstraling, perfect voor een subtiele kleurboost.

Plumped & Glossy

Volle, juicy lippen blijven een onmisbare trend in 2025. De basis? Intense hydratatie. Start met The Ordinary’s Hyaluronic Acid 2% + B5, hét serum dat lippen van binnenuit hydrateert voor een voller effect.



Voor de ultieme plumping boost is er Too Faced Lip Injection Extreme Plumping Clicks – een glossy lipolie die niet alleen volume geeft, maar ook in 8 sprankelende tinten verkrijgbaar is. Dé shortcut naar glassy, plumped lips zonder injectables.

Red Lips: The Power Statement

Niets laat een sterkere indruk achter dan perfect rode lippen. Ze stralen zelfvertrouwen uit, versterken elke look en blijven ongeëvenaard als statement.



De NEW Luxe Matte Liquid Lipstick van Bobbi Brown biedt de perfecte balans tussen intens pigment, een zachte matte finish en long-lasting wear tot wel 8 uur. Verkrijgbaar in 8 rijke tinten, van tijdloos rood tot diepe berry shades.

Sugar Sweet: Hydrated & Soft

In 2025 blijft hydratatie key! Dankzij The Ordinary’s Squalane + Amino Acids Lip Balm blijven je lippen zijdezacht en goed gehydrateerd. Squeeze de balsem als je behoefte hebt aan een hydratatieboost. De schattige O-vormige packaging in een O. vormige tube is niet alleen superleuk maar ook handig om overal mee naartoe te nemen.



Geef je lippen een French Touch met de exclusieve lipoliën van Estée Lauder x Ladurée. Geïnspireerd door de luxe geuren, kleuren en texturen van Ladurée, deze oliën bevatten een subtiele mix van rozen- en vanillegeur, die je doet denken aan de tijdloze macarons van Ladurée. Met de kleuren Glacé, Sucré en Rosé krijg je meteen zin in deze delicate zoetigheden.

Of je nu gaat voor plumping gloss, een statement red, of een zachte cherry tint – deze lip trends van 2025 bewijzen dat een goede lipcombo hét ultieme finishing touch is voor iedere look.