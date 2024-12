Loempia’s : Zo werkt het Aziatische voorgerecht

Laatst geüpdatet op december 13, 2024 by Redactie

In China begint het nieuwe jaar pas begin februari. Loempia’s worden traditioneel gegeten tijdens nieuwjaarsvieringen in het Middenrijk. Er zit een heerlijke vulling met veel groenten in een knapperige deegschelp. De specialiteit is ook hier erg populair en wordt meestal geserveerd als voorgerecht bij Aziatische gerechten.

Zelf loempia’s maken

Als je zelf loempia’s wilt maken, heb je eerst het juiste deeg nodig. In de Aziatische winkel kun je speciaal loempiadeeg diepgevroren kopen. Als alternatief kun je filodeeg of yufkadeeg gebruiken, dat vaag doet denken aan bladerdeeg. In sommige recepten wordt rijstpapier gebruikt. Het deeg kun je met weinig moeite ook zelf maken. Om dit te doen, worden zout, bloem en water gemengd. Verhit een pan met antiaanbaklaag zonder olie en breng met een kwast een dun laagje van het vloeibare beslag aan. Na enkele seconden wordt het deegvel stevig en kan het worden verwijderd en gevuld.



De vulling kan naar eigen smaak gevarieerd worden. Het bevat vaak glasnoedels, die een tot twee minuten in heet water worden gelegd en met een keukenschaar in kleine stukjes worden gesneden. Groenten zoals witte kool, wortelen, paprika en paksoi worden in gelijkmatig dunne reepjes gesneden. Dit maakt het gemakkelijker om de rollen later te vullen. Ook zijn er lente-uitjes, shiitake-paddenstoelen, bamboe of taugé. Gehakt, kip of vis kunnen de vulling aanvullen. Restjes zijn hier ook prima voor. Fruit alle ingrediënten in een pan met een beetje sesamolie en breng op smaak met sojasaus en kruiden zoals verse gember, knoflook, kurkuma, koriander en komijn.



Lijn nu de vierkante deegvellen uit met één hoek naar beneden gericht. Plaats een tot twee eetlepels vulling op het onderste derde deel. Het mag niet te veel zijn, zodat de randen vrij blijven. Vouw het vel van onderen over de groentevulling en vouw de twee buitenste hoeken naar binnen. Rol op tot het einde en lijm het bovenste puntje vast met een beetje gemengd zetmeel.

Bakken

Loempia’s worden traditioneel gebakken. Wil je calorieën besparen of houd je niet van de geur van frituren, dan kun je ze ook in de oven bereiden. Bestrijk de broodjes hiervoor met een beetje olie en bak ze in ongeveer 15 minuten goudbruin en knapperig. Er kan sojasaus of zoete en hete chilisaus bij worden geserveerd.