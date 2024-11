Loungen mag: De beste tips voor rugvriendelijke ontspanning in de winter

Laatst geüpdatet op november 8, 2024 by Redactie

Wanneer kun je beter lekker wegkruipen op de bank of hangstoel dan in de winter? Nu is het tijd voor warme sokken en dikke dekens. Maar nadat je een tijdje comfortabel hebt zitten of liggen, begint je rug pijn te doen. Is loungen ongezond voor de wervelkolom en de rugspieren? Of is het zelfs rugvriendelijker dan rechtop aan een bureau zitten, zoals sommige onderzoeken beweren? Het is de variatie die telt! Als je af en toe ontspannen op de bank zit of ligt, kun je ook de druk op de tussenwervelschijven verlichten. We geven tips over hoe je goed kunt loungen en waar je op moet letten bij het kiezen van een rugvriendelijke zithouding.

Als het buiten koud is en het vroeg donker wordt, is er niets fijner dan lekker wegkruipen op de bank met een warme deken of de avond tegemoet swingen in een hangstoel. Vooral in de winter brengen we veel tijd door op de bank: we knuffelen met onze dierbaren, kijken de nieuwste series of lezen een leuk boek.



Maar al te vaak wint het verlangen naar rust en ontspanning. De wintermaanden gebruiken we om te regenereren, zodat we in het voorjaar met nieuwe kracht aan de slag kunnen. Maar hoe voelt onze rug als we urenlang op de bank liggen of chillen in een hangstoel? Is loungen eigenlijk wel toegestaan? Ja, het kan zelfs de rug ontlasten: iedereen die te lang rechtop aan een bureau zit en nalaat zijn houding te veranderen, zal de ontspanning van deze ongedwongen houding voelen. Laat het gewoon los. ​​De wervelkolom, die bij het zitten vaak weinig verlichting ervaart, kan ineens weer vrijer bewegen. De tussenwervelschijven krijgen weer zuurstof, ze ademen als het ware makkelijker.

Actieve loungepauzes voor een flexibele wervelkolom

Het is bij het loungen net als in elke andere situatie, belangrijk om regelmatig van houding te veranderen: opstaan, strekken, in een andere houding draaien of gaan zitten. Anders heb je hetzelfde effect als achter de computer zitten. De rug doet pijn door gebrek aan beweging. Actieve pauzes zijn ideaal: een korte workout voor de tv, een korte yogasessie, een actieve pauze op de minitrampoline of een hoelahoepsessie. Ook effectieve oefeningen zoals 100 keer op de tenen staan ​​zijn goed – hiermee train je het hele lichaam en hoef je niet eens je favoriete serie te stoppen.

Relax rugvriendelijk met de juiste bank

Er zijn ook een aantal zaken waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van woonkamermeubilair, want niet alle banken en fauteuils zijn rugvriendelijk: te laag, gehurkt, zit te diep. Het is van belang om aandacht te besteden aan ergonomisch ontwerp en uitrusting. Hierdoor worden de tussenwervelschijven en rugspieren beschermd. Banken moeten passen bij mensen: er moet rekening worden gehouden met de zithoogte en -diepte, zodat de voorkant van de zitting niet tegen de knieholte drukt. De rugleuning moet zich aanpassen aan de wervelkolom en idealiter tot aan de schouders reiken. Het gestoffeerde meubilair mag niet te zacht en niet te hard zijn. Proefzitten is altijd een goed idee.



Hangstoelen zijn momenteel een grote trend. Maar let op: ook hier geldt: het juiste model! Om ervoor te zorgen dat de rug optimaal ondersteund wordt en dat de hangstoel zich goed aanpast aan de wervelkolom en het lichaam, is een zacht mesh ideaal. De zachte slingerbewegingen zorgen voor ontspanning en je rug neemt een heel andere houding aan dan bij een normale zit.