Love is in the air: dit is jouw liefdeshoroscoop voor het eerste kwartaal van 2023

Laatst geüpdatet op januari 11, 2023 by Redactie

De komst van het nieuwe jaar betekent ook een voorproefje van de belangrijkste astrologische datums van het jaar. 2023 wordt nu al door astrologiekenners bestempeld tot het magische jaar ‘7’: een jaar van spirituele reflectie, intuïtie en emotie. Wat hebben de sterren voor jou in petto en hoe gebruik je deze energie in jouw voordeel? Datingapp Fruitz vroeg spiritueel expert Monique van der Hilst van Mo-ments for you wat er in de sterren staat geschreven, zodat je precies weet wanneer je die leuke date kunt inplannen. Pak je kalender er maar bij!

Lees ook: Dit zijn edelstenen die bij je sterrenbeeld passen

Liefdeshoroscoop eerste kwartaal 2023

Het jaar begint langzaam met het einde van de Mars retrograde (12 januari) en Mercurius retrograde (18 januari). Dit betekent dat er miscommunicatie op de loer ligt in de eerste weken van het jaar. Maar op 20 januari kunnen we een frisse wind verwachten: het Waterman-seizoen gaat dan namelijk van start. De free-spirited energie van de Waterman inspireert ons om eens wat nieuws te proberen in de slaapkamer. Ga voor dat nieuwe standje, introduceer een leuke seksspeeltje of laat jouw partner zien wat jouw echt opwindt. Door de invloed van creatieve en zorgeloze energie van de Waterman kan jouw partner je nog weleens versteld laten staan met een kink waarvan je niet eens wist dat die bestaat. Met name luchttekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman kunnen zich gestimuleerd voelen door de energie van deze periode.



Wanneer de volle maan in Leeuw staat, op 5 februari, kunnen we ons gedreven voelen om meer lol, romantiek en passie te zoeken. Een volle maan symboliseert afronding, we laten dingen los die ons niet langer dienen. Dit is een goed moment om eindelijk afscheid te nemen van situationships en giftige exen (to be). De positieve invloed van Leeuw kan een vlammetje in ons ontwaken om te zoeken naar gezelschap waar we blij van worden — een mooi moment om een leuke of romantische date in te plannen waarbij je doet wat je echt leuk vindt. Dit geldt vooral voor mensen met een Leeuw, Waterman, Stier of Schorpioen sterrenbeeld. Terwijl Valentijnsdag normaliter wordt gezien als de meest romantische dag van het jaar, kan het dit jaar geen slecht idee zijn om de festiviteiten uit te stellen tot 15 februari. Op deze dag is namelijk een Venus-Neptunus conjunctie, wat diepe gevoelens van liefde met zich meebrengt. Het beste gedeelte? Alle sterrenbeelden kunnen de effecten voelen van deze astrologische relatie. Oh la la!



Terwijl de zon in het midden van het dromerige Vissen seizoen staat, komt Saturnus op 7 maart ook op bezoek bij dit empathische sterrenbeeld. In deze periode kunnen we een gevoel van bevrijding hebben, waarin we meer tijd willen doorbrengen met geliefden. Speel in op de dromerige en gevoelige kwaliteiten van Vissen door meer te voelen, zowel letterlijk als figuurlijk. De volle maan op 7 maart maakt het een perfecte tijd voor een intiem moment met een ander, want deze volle maan in Maagd roept op om lichamelijke sensaties te ervaren. Gebruik deze energie door voorwerpen te gebruiken die de zintuigen stimuleren, zoals een blinddoek, een veer of wax. Vooral Stier, Maagd en Steenbok mogen uitkijken naar een sexy avond vol met passie.



Het begin van de lente brengt een leuke nieuwe tijd in astrologie: de start van het Ram-seizoen op 21 maart, het eerste teken in de dierenriem. Op deze dag is het ook nog eens de nieuwe maan in Ram, met als hoofdthema’s passie en een nieuwe start. Dit vuurteken zet je in vuur en vlam! Wanneer de nieuwe maan het startsein geeft voor het volgende maancyclus, kunnen we gebruik maken van haar invloed door te focussen op wat we willen bereiken. Een nieuwe maan wordt vaak gezien als een vruchtbare tijd voor nieuwe relaties, dus leg nu het grondwerk voor je manifestaties. Fruitz’s expert geeft de tip om een eerste date in te plannen op deze datum, omdat relaties die gevormd zijn tijdens de nieuwe maan meer kans van slagen hebben. Wat je sterrenbeeld ook is, de sterren staan achter je!

Lees ook: Is het echt zo dat sommige sterrenbeelden bij elkaar passen?

Iedereen die op zoek is naar een leuke date, vindt deze op Fruitz. Door middel van speelse elementen, houdt de app daten luchtig, overzichtelijk en spannend. Gebruikers moeten een keuze maken uit één van de vier fruitsoorten die staan voor het soort relatie waar zij naar op zoek zijn. Of dit nu een serieuze relatie is of een one-night-stand, bij Fruitz date je zoals jij dat wilt.