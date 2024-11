Love Nature brengt grote katachtigen in je woonkamer tijdens Colossal Cat Week

Laatst geüpdatet op november 14, 2024 by Redactie

Love Nature, de natuur- en wildlife zender met kanalen wereldwijd, lanceert Colossal Cat Week van maandag 18 november tot en met vrijdag 24 november. De grootste, meest angstaanjagende jagers van Afrika, volgende week te zien in je eigen woonkamer. Ook te zien in Nederland.

De grootste katten verdienen de grootste liefde

Schakel in op Love Nature tijdens Colossal Cat Week en ontdek waarom deze prachtige, wilde dieren de miauw van de katten zijn. Krijg een uniek kijkje in het leven van leeuwen, tijgers, luipaarden, cheeta’s en andere reusachtige katachtigen, en leer waarom elke dag een strijd is voor dominantie en overleving.



De exclusieve premières van drie spannende series, die allemaal om 20:00 uur beginnen, zijn: Big Cats, Small World (19 november), Africa’s Hunters Seizoen 3 (22 november) en Jaguar Journals (23 november).



Love Nature biedt kijkers de kans om speciale programma’s zoals Colossal Cat Week te ervaren, die indrukwekkende content over grote katten toont aan het Nederlandse publiek. De originele series die deze week in première gaan zijn geproduceerd door een aantal van ’s werelds beste wildlife- en natuurfilmmakers en bieden een nieuwe kijk op deze majestueuze dieren.

Lees meer over de premières van Colossal Cat Week:

Jaguar Journals met Lizzie Daly volgt expert bioloog, conservator en dieren tracker Lizzie Daly tijdens een uitgebreid jaguar-onderzoekproject. Ze monitort, bestudeert en conserveert de meest ongrijpbare grote kat ter wereld. Met de nieuwste tagging-technologie onthult Lizzie spannende nieuwe inzichten in het dierengedrag en laat ze zien hoe we wilde dieren kunnen beschermen.



Big Cats, Small World is een tweedelige serie die diep ingaat op het leven van drie rivaliserende diersoorten: leeuwen, luipaarden en cheeta’s. De serie onthult de strategieën die elke soort ontwikkelde om samen te leven in hun gedeelde wereld. Samengebracht door de wisselende seizoenen, worden hun vaardigheden op de proef gesteld terwijl ze proberen hun welpen op te voeden en conflicten te vermijden.



Het derde seizoen van Africa’s Hunters is een boeiende kijk op het leven van Zambia’s meest geduchte roofdieren – leeuwen, luipaarden en hyena’s. We volgen een dappere, drie jaar oude luipaard die haar eerste territorium heeft veroverd, maar genadeloos wordt uitgedaagd door oude rivalen, een buitenbeentje onder de leeuwwelpen die eindelijk zijn plaats in de troep heeft gevonden, en een hyenaclan die worstelt met de droogte. Het leven voor roofdieren is niet altijd makkelijk en ze moeten moedig, slim en sterk zijn om de zware momenten te overleven.

Love Nature is beschikbaar in Nederland op:

KPN Kanaal 34 (HD) & 693 (4k)

Ziggo Kanaal 205

Canal Digitaal Kanaal 48

ONLINE.NL/Kanaal 364