Low Food Festival: bekende chefs uit binnen- en buitenland geven kijkje in de keuken

Laatst geüpdatet op augustus 6, 2024 by Redactie

Na het succes van de eerste editie in 2023, vindt de tweede editie van Low Food Festival plaats van 6 tot en met 8 september. Gedurende drie dagen zullen food lovers, van beginnende thuiskoks tot doorgewinterde foodies, opnieuw de kans krijgen om bijzondere gerechten en producten te proeven, terwijl ze hun culinaire kennis verbreden onder begeleiding van nationale en internationale chefs. Op het menu staan onder anderen Max La Manna, Yvette van Boven, Freddy Tratlehner (Vjeze Fur) en Joris Bijdendijk (RIJKS en WILS), Asma Kahn (Chef’s Table) en Calum Franklin (The Pie Room).

What’s Cooking?

Het festival biedt liveshows, tastings, gastchef-diners, workshops, een foodtour en een foodmarkt. Je kunt je een heel weekend onderdompelen of een paar uur de sfeer en de culinaire trends komen proeven. Bezoekers kunnen tijdens de shows live meekijken terwijl bekende chefs hun signature dishes bereiden en hun geheimen delen. Voor de fijnproevers zijn de keukens van WILS Restaurant en WILS Bakery Café gedurende het gehele festival geopend met speciale festival menu’s en gastchef-diners. Vergeet vooral niet te reserveren voor deze sterwaardige lunches, borrels en gastchef-diners.



Voor wie geïnteresseerd is in de ingrediënten waar topchefs mee werken is er een foodmarkt met een line-up van bijzondere producten. Ook is er een workshopprogramma in samenwerking met delicious.academy, variërend van kookworkshops tot foodfotografie en patisserie. Voor kinderen is er een kinderprogramma dat vrij toegankelijk is voor alle jonge foodies vanaf 6 jaar.

Who’s Cooking?

Net als bij de eerste editie van Low Food Festival staan er grote namen op het menu. Denk aan Asma Kahn van de Netflix-serie Chef’s Table, of aan Calum Franklin, dé koning van de English pie uit Londen. De Amerikaanse low-waste chef en kookboekenschrijver Max La Manna geeft een liveshow waarmee hij praktische tools geeft om met zo min mogelijk afval te koken. Daarnaast geven kooksensatie Freddy Tratlehner en topchef Joris Bijdendijk (RIJKS, restaurant WILS en WILS Bakery Café) een show, en er betreden nog veel meer inspirerende chefs het podium.

Praktische informatie en tickets

Het Low Food Festival is van 6 tot en met 8 september bij Move Amsterdam op het Stadionplein 28 in Amsterdam. Het programma kun je vinden op lowfoodfestival.nl. De algemene toegang is gratis. Voor onder andere de workshops en liveshows zijn losse tickets te koop. Reserveer tickets via www.lowfoodfestival.nl



Low Food Festival is een initiatief van Move Amsterdam en Low Food in samenwerking met ATAG, mede mogelijk gemaakt door Imagine5, delicious.academy, Verbunt Verlinden, Beemster kaas, S.Pellegrino, Heinz en Urban Arrow.