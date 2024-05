Laatst geüpdatet op mei 21, 2024 by Redactie

Terug van weggeweest en lekkerder dan ooit: Lowlander Tompouce Blonde Bier – je favoriete milkshake-style blond bier, gebrouwen met framboos en vanille. Soepel, toegankelijk en perfect gelaagd in zoetheid. Alles wat de vertrouwde tompouce zo geweldig lekker maakt, verpakt in een felroze blikje. Kun je ook eens van een tompouce genieten zonder je vingers vies te maken. En dat geldt voor iedereen: Lowlander heeft de zomerse smaaksensatie nu ook zonder alcohol (0.3%). Tompouce Blonde is vanaf mei 2024 verkrijgbaar in bijna alle HEMA-filialen in Nederland en België.



Het is niet de eerste keer dat HEMA en botanisch brouwer Lowlander de handen ineenslaan. De typisch Nederlandse merken vinden elkaar in hun gedeelde waarden zoals optimisme, vindingrijkheid en het streven om het leven leuker en beter te maken. Het idee om twee oer-Hollandse producten samen te brengen tot een geheel nieuwe, unieke ervaring ontstond dan ook in 2021 met de komst van de eerste Tompouce Ale. Een bijzonder, natuurlijk lekker biertje geïnspireerd op de HEMA-tompouce. Na vele positieve reacties op het friszoete biertje, is besloten om het product opnieuw te lanceren. Dit keer met een sterk verbeterde receptuur, met het populaire blond bier als basis (5% alc.) en in een non-alcoholisch ‘zusje’ (0.3% alc.). Op deze manier spelen Lowlander en HEMA in op de trend van low & no alcohol; een groeiende groep consumenten die bewust kiest om minder (vaak) of geen alcohol te drinken. In 2023 gaven 3 op de 4 mensen aan dat ze hun alcoholinname bewust hadden verminderd (bron: IWSR), vooral met het oog op het bevorderen van hun (mentale) gezondheid.



En mocht je je afvragen hoe je bier brouwt met tompouce smaak? Lowlander brouwt al zijn bieren met botanicals: er worden kruiden, specerijen en fruit toegevoegd aan het brouwproces. Zo ontstaan de meest uitgesproken smaakcombinaties. De framboos geeft dit bier een subtiel zoete smaak en een frisse hint van rood fruit. De vanille draagt weer mooi bij aan de zachte, romige afdronk.



Tompouce Blonde – met en zonder alcohol – is vanaf nu verkrijgbaar in bijna alle HEMA-filialen in Nederland en België, in Lowlander Botanical Bar & Restaurant in Amsterdam en in de webshop van Lowlander.