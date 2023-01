Luna is dé populairste kattennaam van 2022

Laatst geüpdatet op januari 17, 2023 by Redactie

Ook in 2022 kozen kattenbaasjes traditiegetrouw voor de bekende namen die al jarenlang in de top 10 staan. Toch is er één groot verschil: niet Simba, maar Luna is dit jaar de populairste kattennaam van Nederland. Huisdierenverzekeraar Petplan voert jaarlijks onderzoek uit naar huisdiernamen. Vandaag maakte de organisatie de populairste kattennamen van 2022 bekend. Gebaseerd op data van ruim 18.000 kattenbaasjes zijn dit de resultaten:

Stuivertje wisselen

In tegenstelling tot vorig jaar is niet Simba, maar Luna de populairste kattennaam. Inmiddels is het al jaren een nek-aan-nekrace tussen deze twee als het gaat om de nummer 1-positie. De top 3-kattennamen wordt afgemaakt door Nala. Daarmee lijkt het dat The Lion King nog steeds een grote inspiratiebron is voor baasjes als het gaat om kattennamen.

Top 10 kattennamen 2022:

1. Luna

2. Simba

3. Nala

4. Pip

5. Coco

6. Bella

7. Max

8. Lola

9. Milo

10. Mia

Top 3 kattennamen katers 2022:

1. Simba

2. Max

3. Milo

Top 3 kattennamen poezen 2022:

1. Luna

2. Nala

3. Pip

Merkwaardige namen

Niet alle baasjes gaven afgelopen jaar hun kat een traditionele naam. Integendeel zelfs: volgens Petplan maakten merkwaardige namen in 2022 een sterke opmars.



1. Crypto

2. Wasabi

3. Barkie

4. Sjakert

5. Berlusconi

6. Miauwmiauw

7. Smeagol

8. Biertje

9. Kitkat

10. Bapaootje