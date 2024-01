Luna is dé populairste kattennaam van 2023

Laatst geüpdatet op januari 30, 2024 by Redactie

Ook in 2023 kozen kattenbaasjes voor bekende namen die al jarenlang in de top 10 staan. Zo is Luna, net zoals in 2022, de populairste kattennaam van het jaar. Huisdierenverzekeraar Figo voert jaarlijks onderzoek uit naar huisdiernamen. Vandaag maakte de organisatie de populairste kattennamen van 2023 bekend. Gebaseerd op data van ruim 30.000 kattenbaasjes zijn dit de resultaten:

Tekenfilms blijven grote inspiratiebron

Originaliteit is al jaren ver te zoeken onder kattenbaasjes in Nederland. Zo is de top 3-kattennamen hetzelfde gebleven en zijn er maar 4 nieuwkomers in de top 10: Lilly/Lily, Tommy/Tommie, Mimi en Loki. Verder lijkt het dat tekenfilms nog steeds een grote inspiratiebron zijn, met name The Lion King.

Top 10-kattennamen 2023:

1. Luna

2. Simba

3. Nala

4. Lilly/Lily

5. Coco

6. Bella

7. Tommy/Tommie

8. Milo

9. Mimi

10. Loki

Top 3-kattennamen poezen 2023:

1. Luna

2. Nala

3. Lilly/Lily

Top 3-kattennamen katers 2023:

1. Simba

2. Tommy/Tommie

3. Milo

Grappige kattennamen

Niet alle baasjes gaven hun kat het afgelopen jaar een traditionele naam. Ook grappige namen passeerden in 2023 de revue en vooral straattaal, etenswaren en woordgrappen waren hiervoor een inspiratiebron.

1. Badr Harig

2. Dushi

3. Niffo

4. Matcha

5. Döner

6. Android

7. Peuk

8. Stalin

9. Kontje

10. Lucifurr

Minder dan 5% van de katten is verzekerd

Kittens zijn geliefd in Nederland en worden vaak gezien als volwaardig gezinslid. Toch heeft minder dan 5% van deze kittens een verzekering. “Veel eigenaren denken dat er met een kitten niets mis zal gaan”, zegt Paul Kager van Figo. “Maar juist bij kittens is het slim om een verzekering te hebben, omdat er in het eerste levensjaar vaak onverwachte dingen gebeuren. Met een verzekering kun je zonder zorgen naar de dierenarts, wat anders soms duizenden euro’s kan kosten bij een ongeluk of ziekte.”