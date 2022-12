Lunchbox met regenboogwraps en komkommersushi

Lunchen is een waar feestje met deze kleurrijke regenboogwraps en speelse komkommersushi! Met dit budget-proof én mega gezonde lunchbox recept is het een kleine moeite om genoeg groente te eten op een dag.

Ingrediënten

voor 2 lunchboxes

8 cocktailtomaten, gehalveerd

2 groentewraps

1 gele blokpaprika, in reepjes

1 rode blokpaprika, in reepjes

1 komkommer, in linten

100 g pompoenhummus

50 g babyspinazie

voor de komkommersushi

1 komkommer

1 blokpaprika, in reepjes

1 winterpeen, julienne gesneden

Bereidingswijze

1. Begin met de komkommersushi. Snijd de komkommers in plakken van 3 tot 4 centimeter dikte. Gebruik dan een mes of een uitsteekring om een rondje binnenin de plakken uit te snijden. Vul de komkommersushi met de paprika en winterpeen. Doe de komkommersushi in een lunchbox of verdeel ze over een serveerschaal.

2. Smeer de pompoenhummus uit over de groentewraps en verdeel hier de babyspinazie, paprikareepjes, komkommer en coktailtomaten overheen. Rol de wraps op en snijd ze in plakjes van 5 tot 6 centimeter. Doe de wraps in een lunchbox, of verdeel ze over een serveerschaal.



Recept- en fotocredits: Growers United