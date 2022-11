Luxe all-in vakantie bijna 2 keer zo goedkoop als een maand in Nederland wonen en leven

Laatst geüpdatet op november 22, 2022 by Redactie

De inflatie is dit jaar naar een recordhoogte gestegen in Nederland. De energierekening, de boodschappen en andere zaken zijn zelden zó duur geweest. Dit is voor Prijsvrij Vakanties de aanleiding om te onderzoeken wat nu eigenlijk voordeliger is: een maand wonen en leven in Nederland óf een maand lang een luxe all inclusive vakantie vieren in het buitenland. Is de Nederlander aankomende tijd voordeliger uit in ons koude kikkerland of tussen de palmbomen in een zonnig vakantieland?

Vakantie in een luxe hotel maar liefst 45% goedkoper

Bij Prijsvrij Vakanties boek je een 29-daagse all inclusive vakantie naar Turkije die bijna 2 keer goedkoper is dan de kosten van een gemiddeld 1-persoonshuishouden in Nederland. De vakantie kost € 949,- per persoon (op het moment van zoeken) en omvat vluchten, accommodatie, ontbijt, lunch, diner, tussendoortjes, drankjes, een sportabonnement en vrijetijdsbesteding. Zonder hoge kostenposten zoals woonlasten en dure boodschappen, valt de vakantie naar Turkije € 775,- goedkoper uit per persoon dan wonen en leven in Nederland volgens cijfers van het CBS en Nibud, zie bijgevoegde tabel.

Gemiddelde maandelijkse uitgaven in Nederland

Hoewel ontsnappen naar het buitenland niet al onze financiële verplichtingen doet verdwijnen, is het verrassend om te weten dat een all inclusive vakantie goedkoper is, dan deze winter in de kou van je Nederlandse huis te blijven. De in beeld gebrachte kosten in de tabel zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van een 1-persoonshuishouden in Nederland, afgezet tegen de kosten van een 1-persoonskamer met volledige verzorging in een luxe all inclusive resort in Turkije.

All inclusive verblijf met alle benodigde faciliteiten

Nederlanders die 29 dagen verblijven in het 4-sterren Febeach in Side kunnen voor slechts € 949,- gebruik maken van de all inclusive formule, gratis WiFi, een fitnessruimte en een wellnesscenter. Dit is bij uitstek geschikt voor mensen die op afstand kunnen werken. Prijsvrij Vakanties ziet dan ook dat de vraag naar het fenomeen ‘workation‘ toeneemt waarbij de reis een combinatie is tussen werken en vakantie vieren.