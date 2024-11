Luxe op het bord: tips voor het genieten van truffels

Laatst geüpdatet op november 13, 2024 by Redactie

Truffels worden beschouwd als de belichaming van culinaire luxe. Hun unieke geur en smaak maken ze onmiskenbaar. Maar wat maakt ze zo bijzonder en duur? En hoe gebruik je ze? Of het nu gaat om kebab met verse truffels, frietjes met truffelmayonaise of truffelboter uit het koelschap: het nobele ingrediënt heeft al lang zijn intrede gedaan in supermarkten en in de snackbars. Geen wonder, want de knol waait om het gevoel van culinaire exclusiviteit. De genoemde producten hebben vaak weinig gemeen met een echte truffelervaring. Hier is een kleine truffel kennis:

Welke soorten truffels zijn er?

Er zijn vele soorten, meer dan 300. Slechts enkele van deze ondergrondse knol, worden meestal paddenstoelen genoemd, zijn van culinair belang. De meest populaire witte truffel, Tuber magnatum, ook bekend als Piemonte- of Alba-truffel, die vanaf oktober in het seizoen is, en de zwarte truffel, de tuber melanosporum of Périgord-truffel, zijn de meest populaire witte truffel.



Het is zinvol om de Latijnse termen te onthouden, omdat je bij het winkelen onderscheid kunt maken tussen goederen van hoge kwaliteit en goederen van mindere kwaliteit. Vroeger speelde vooral de afkomst een belangrijke rol, tegenwoordig is de soort belangrijker. Naast Italië en Frankrijk zijn Australië, Spanje en Kroatië nu belangrijke leveranciers.

Hoe smaken truffels, wat maakt hun charme?

Al een zoektocht naar truffels geeft endorfines vrij, deze jachtinstinct en dit ingewikkelde: je ziet de truffels niet omdat ze anders groeien dan paddenstoelen onder de grond. De exorbitante prijs maakt de knollen een luxeproduct dat niet alledaags is en zo’n verlangen wekt. Maar de delicatesse doet ook culinair iets met ons, in tegenstelling tot een stuk bladgoud. De geur en het aroma zijn uniek.



De geur van witte truffels is betoverend, een beetje muskus, amber, nootmuskaat, vanille en loofbos. Ze hebben eerder een sterke geur dan een sterke smaak en worden bij voorkeur rauw geserveerd. Zwarte daarentegen hebben een sterke smaak en kunnen ook gemakkelijk worden verwarmd. Ze brengen bosachtige, aardse, licht peperige smaken in een gerecht.

Waar kan ik ze kopen?

Echte truffels zijn bijna nergens te vinden. Waarschijnlijk ook niet in de supermarkt, tenzij ze een goede delicatessenafdeling hebben. Er zijn webshops die truffels verkopen, maar ook de groothandel.

Waarom zijn ze zo duur?

Zwarte truffels kosten niet minder dan twee euro per gram en witte truffels tussen de drie en acht euro per gram, afhankelijk van het seizoen. De prijs zegt meer over de beschikbaarheid dan over de kwaliteit. Wat maakt het product zo duur? Je kunt geen truffels kweken, je kunt alleen goede groeiomstandigheden creëren.



Truffels houden bijvoorbeeld van kalkrijke grond en hazelnootbomen in de buurt. Het transport is ook duur, omdat de knollen maar kort vers zijn, door veel handen gaan en gewicht verliezen omdat een aandeel water verdampt.

Hoe gebruik ik truffels?

Meestal is de truffel al schoongemaakt en klaar voor gebruik. Reken op ongeveer tien gram per persoon. Als je het wilt schillen, wat tegenwoordig eigenlijk niet nodig is, kun je de schil een paar dagen in olijfolie weken en dan heb je een aromatische truffelolie.



Het gerecht moet zo eenvoudig mogelijk zijn als je voor het eerst verse truffels gebruikt en vet is belangrijk is voor de smaak. Het is het beste om eenvoudige gerechten te proberen die je al kent en lekker vindt, zodat je een goede vergelijking hebt en ervaart hoe een truffel aromatische volheid in een gerecht brengt.

Hoe zit het met truffelproducten uit de supermarkt?

Als je “truffels” in de zoekopdracht van een grote supermarkt invoert, worden er bijna 100 producten weergegeven: van truffelsalami tot truffel mayonaise en truffelpralines. Het is de moeite waard om goed naar de ingrediënten te kijken. Want alleen al met het woord truffel op het etiket kan je meer geld verdienen. Klanten zijn vaak teleurgesteld in de smaak, want die heeft vaak niets gemeen met de echte truffelervaring.



Als je bang bent om verse truffels te kopen, maar toch de smaak wilt proeven, kunnen ingeblikte truffels, truffelcrèmes of truffelhoning een alternatief zijn: Goede producten worden alleen gemaakt van zwarte truffels, op het etiket moet dan Tuber melanosporum staan. Als zo’n informatie ontbreekt, moet je sceptisch zijn.